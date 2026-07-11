Iranul acuză SUA că au încălcat armistițiul: Am respectat angajamentele

Iranul și-a respectat angajamentele asumate față de Statele Unite după protocolul privind încetarea focului, a afirmat ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi. Declarația vine după ce președintele american Donald Trump a transmis că armistițiul este „definitiv încheiat”, în contextul reluării tensiunilor dintre cele două state.

Ministrul iranian al Afacerilor Externe, Abbas Araghchi, a transmis că Teheranul și-a respectat obligațiile asumate față de Statele Unite de la semnarea protocolului de acord privind încetarea focului.

„Până în prezent, Iranul şi-a respectat angajamentele”, a scris Araghchi pe X.

Șeful diplomației iraniene a acuzat Washingtonul că a încălcat armistițiul prin reintroducerea sancțiunilor economice împotriva Iranului.

„Această încălcare se adaugă altor încălcări şi greşeli comise de Statele Unite. Să privim lucrurile în faţă: respectul poate exista doar atunci când este reciproc”, a adăugat el.

Declarațiile ministrului iranian au venit după ce președintele american Donald Trump a afirmat vineri că a acceptat continuarea discuțiilor cu Iranul pentru încheierea războiului, însă a susținut că armistițiul aflat în vigoare din aprilie este acum încheiat definitiv.

Liderul de la Casa Albă a reluat afirmațiile făcute și în timpul summitului NATO de la Ankara, susținând că solicitarea privind continuarea negocierilor a venit din partea Teheranului.

„Republica Islamică Iran ne-a solicitat să continuăm „discuţiile”. Am acceptat acest lucru, însă Statele Unite le-au comunicat, fără echivoc, că încetarea focului S-A ÎNCHEIAT!”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Statele Unite și Iranul au reluat confruntările în această săptămână, după ce forțele armate iraniene au lansat, joi, atacuri asupra infrastructurii militare americane din statele din Golf.

Acțiunea a fost prezentată ca răspuns la atacurile desfășurate de Statele Unite asupra provinciilor de coastă din sudul Iranului și asupra unor zone din estul țării.

Cele două state ajunseseră luna trecută la un acord provizoriu pentru încetarea conflictului care a durat patru luni și care a afectat aprovizionarea mondială cu energie.