Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că armistițiul dintre SUA și Iran s-a încheiat, însă a dat asigurări că Washingtonul este dispus să continue discuțiile cu oficialii de la Teheran. Anunțul a fost făcut pe Truth Social, unde liderul american a transmis că Iranul a cerut reluarea negocierilor pentru reducerea tensiunilor dintre cele două state.

Donald Trump a afirmat că Statele Unite au acceptat solicitarea Iranului privind continuarea dialogului.

„Republica Islamică Iran ne-a cerut să continuăm «discuțiile». Am fost de acord să facem acest lucru, dar Statele Unite le-au declarat, fără echivoc, că încetarea focului S-A ÎNCHEIAT!”, a scris Trump pe Truth Social.

Declarațiile președintelui american vin într-un moment de tensiune ridicată în regiune, după o serie de atacuri care au vizat nave comerciale și obiective militare.

Potrivit Politico, trei petroliere comerciale din Qatar și Arabia Saudită au fost atacate în această săptămână, ceea ce a dus la o reacție militară din partea Statelor Unite împotriva unor obiective iraniene.

Iranul a răspuns joi prin atacuri asupra unor instalații militare americane aflate în statele vecine din Golf.

Schimbul de lovituri a reaprins temerile privind o nouă escaladare a conflictului și efectele asupra securității din regiune.

Statele Unite și Iranul ajunseseră în luna iunie la un acord provizoriu menit să oprească războiul izbucnit la sfârșitul lunii februarie, conflict care a avut efecte majore asupra aprovizionării globale cu energie.

O sursă a declarat pentru Reuters că negociatori din Qatar au avut vineri o întâlnire cu reprezentanți iranieni pentru a încerca să limiteze escaladarea situației.

Discuțiile au vizat și siguranța navigației prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de energie la nivel mondial.