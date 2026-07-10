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Donald Trump anunță finalul armistițiului cu Iranul, dar lasă deschisă calea negocierilor

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Donald Trump anunță finalul armistițiului cu Iranul, dar lasă deschisă calea negocierilorDonald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov
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Din cuprinsul articolului

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că armistițiul dintre SUA și Iran s-a încheiat, însă a dat asigurări că Washingtonul este dispus să continue discuțiile cu oficialii de la Teheran. Anunțul a fost făcut pe Truth Social, unde liderul american a transmis că Iranul a cerut reluarea negocierilor pentru reducerea tensiunilor dintre cele două state.

Trump anunță că acordul de încetare a focului cu Iranul nu mai este valabil. Ce se întâmplă cu negocierile

Donald Trump a afirmat că Statele Unite au acceptat solicitarea Iranului privind continuarea dialogului.

„Republica Islamică Iran ne-a cerut să continuăm «discuțiile». Am fost de acord să facem acest lucru, dar Statele Unite le-au declarat, fără echivoc, că încetarea focului S-A ÎNCHEIAT!”, a scris Trump pe Truth Social.

Declarațiile președintelui american vin într-un moment de tensiune ridicată în regiune, după o serie de atacuri care au vizat nave comerciale și obiective militare.

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Iranul, sub asediu / sursa foto: captură video

Tensiunile au crescut după atacurile asupra unor petroliere

Potrivit Politico, trei petroliere comerciale din Qatar și Arabia Saudită au fost atacate în această săptămână, ceea ce a dus la o reacție militară din partea Statelor Unite împotriva unor obiective iraniene.

Iranul a răspuns joi prin atacuri asupra unor instalații militare americane aflate în statele vecine din Golf.

Schimbul de lovituri a reaprins temerile privind o nouă escaladare a conflictului și efectele asupra securității din regiune.

Negocieri pentru reducerea tensiunilor

Statele Unite și Iranul ajunseseră în luna iunie la un acord provizoriu menit să oprească războiul izbucnit la sfârșitul lunii februarie, conflict care a avut efecte majore asupra aprovizionării globale cu energie.

O sursă a declarat pentru Reuters că negociatori din Qatar au avut vineri o întâlnire cu reprezentanți iranieni pentru a încerca să limiteze escaladarea situației.

Discuțiile au vizat și siguranța navigației prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de energie la nivel mondial.

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