International

Iranul transmite un nou avertisment după atacurile SUA: „Israelul nu va fi cruțat”

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Iranul transmite un nou avertisment după atacurile SUA: „Israelul nu va fi cruțat”Soldați Iran / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Iranul a avertizat vineri că va răspunde oricărui nou atac asupra infrastructurii sale și a transmis că Israelul va fi vizat în cazul unor noi acțiuni militare împotriva Republicii Islamice.

Declarația a fost făcută de Mohammad Bagher Zolghadr, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, într-un comunicat difuzat de televiziunea de stat.

„Vom riposta la orice atac asupra infrastructurii, iar regimul sionist criminal (...) nu va fi cruţat”, a declarat Mohammad Bagher Zolghadr.

Tensiunile dintre Iran și SUA s-au intensificat

Amenințarea vine în contextul reluării confruntărilor dintre Statele Unite și Iran, cele mai importante de la semnarea, pe 17 iunie, a memorandumului de înțelegere care a oficializat armistițiul încheiat în aprilie.

În noaptea de miercuri spre joi, Statele Unite au lansat lovituri de amploare asupra Iranului, vizând aproximativ 90 de obiective militare, potrivit armatei americane.

Teheranul acuză lovituri asupra infrastructurii civile

Autoritățile iraniene susțin însă că atacurile nu au vizat doar obiective militare, ci și infrastructură civilă.

Potrivit Teheranului, au fost lovite poduri și legătura feroviară dintre Teheran și Mashhad, orașul în care a fost înmormântat fostul lider suprem, Ali Khamenei.

Oficialii iranieni afirmă că atacurile ar fi avut scopul de a împiedica populația să participe la funeraliile fostului lider religios.

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