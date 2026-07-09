Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante artere comerciale ale lumii, se confruntă cu o scădere drastică a traficului maritim. Situația a devenit critică începând de miercuri, afectând în mod special ruta gestionată de Oman și susținută de Organizația Națiunilor Unite. Analiștii internaționali, citați de AFP, avertizează că această blocadă parțială vine ca urmare a recentelor atacuri asupra unor nave comerciale și a noului schimb de lovituri militare dintre Iran și SUA.

Evoluția vine în contextul în care o scurtă perioadă de acalmie dăduse speranțe operatorilor internaționali. Traficul prin această zonă strategică înregistrase cel mai ridicat nivel de la debutul conflictului, după ce Teheranul și Washingtonul conveniseră asupra unui armistițiu la jumătatea lunii iunie. Chiar și în acele momente de stabilitate temporară, volumul de transport a rămas limitat la aproximativ o treime din nivelul normal înregistrat pe timp de pace.

Semnele de relansare economică și de siguranță par să se fi epuizat rapid în ultimele zile. Datele furnizate de platforma de analiză Kpler arată o diminuare severă a activității. Astfel, doar zece petroliere care transportau materii prime au mai traversat strâmtoarea până joi, la ora 14.30 GMT. Spre comparație, cu doar o zi înainte, miercuri, numărul navelor care au tranzitat regiunea fusese de 21.

De la semnarea acordului de încetare a focului din iunie, o singură zi a mai cunoscut un nivel atât de scăzut al activității. Este vorba despre data de 28 iunie, când s-au înregistrat 19 traversări, la doar o zi după ce un petrolier fusese atacat și lovit în apele din largul Omanului.

Noua prăbușire a traficului comercial este strâns legată de reluarea ostilităților armate. Statele Unite ale Americii au lansat noi atacuri asupra Iranului în noaptea de miercuri spre joi. Oficialii de la Washington au susținut că raidurile au vizat exclusiv obiective militare strategice. În replică, regimul de la Teheran a ripostat rapid, atacând aliații din regiunea Golfului ai SUA.

Instabilitatea cronică din zonă este confirmată și de experții din industrie, care nu prevăd o rezolvare rapidă a crizei fără un dialog diplomatic profund.

„Suişuri şi coborâşuri, iată la ce mă aştept, nu numai în timpul verii, ci practic până la sfârşitul anului, până când un acord concret va fi încheiat între Teheran şi Washington”, a estimat Andrew Wilson, director de cercetare la brokerul maritim BRS, în cadrul unui webinar organizat joi de revista maritimă Lloyd's List.

"Situaţia este cu siguranţă mai bună decât în martie şi aprilie, dar atât timp cât nu vom avea un acord substanţial va rămână foarte, foarte instabilă”, a adăugat el.

Pentru a evita pericolele imediate, comandanții navelor au apelat la măsuri de criză. Majoritatea vaselor care au trecut prin strâmtoare începând de miercuri au ales fie să își dezactiveze sistemele automate de identificare, fie să folosească ruta nordică. Această cale de navigație trece direct prin apele teritoriale iraniene, ceea ce înseamnă că utilizarea ei depinde în totalitate de aprobarea primită de la Teheran.

În schimb, ruta sudică, ce traversează apele teritoriale ale Omanului și care fusese intens utilizată în ultimele săptămâni de navele care nu aveau nicio legătură politică sau comercială cu Iranul, a fost aproape complet abandonată de la mijlocul săptămânii.

Informațiile transmise de platformele specializate precum MarineTraffic arată că nicio navă nu a mai ales acest itinerariu pe parcursul zilei de joi. Cu toate acestea, specialiștii precizează că portalul monitorizează doar ambarcațiunile care navighează cu transponderul pornit, existând posibilitatea ca alte nave să fi traversat strâmtoarea în secret, prin oprirea voluntară a semnalului de localizare.

Dimensiunea reală a declinului comercial este reflectată și de monitorizările pe termen lung. Potrivit analiștilor de la AXSMarine, joi se mai aflau la vest de Strâmtoarea Ormuz doar 689 de nave comerciale, o cifră mult mai mică în comparație cu cele 1.061 de vase înregistrate la începutul lunii martie.