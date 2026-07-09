Atacurile SUA în Iran afectează funeraliile lui Ali Khamenei. Cel puțin 14 oameni au murit

Cel puțin 14 persoane au murit, iar alte 78 au fost rănite în urma atacurilor lansate de Statele Unite asupra unor ținte din Iran, desfășurate miercuri și joi, potrivit unui bilanț anunțat de Ministerul iranian al Sănătății. În paralel, au fost suspendate legăturile feroviare către Mashhad, unde are loc înmormântarea fostului lider suprem Ali Khamenei, iar autoritățile iraniene acuză Washingtonul că a urmărit să afecteze desfășurarea ceremoniilor.

Cel puțin 14 persoane au fost ucise, iar alte 78 au fost rănite în urma atacurilor americane desfășurate miercuri și joi în Iran, potrivit primului bilanț prezentat joi de Ministerul iranian al Sănătății.

„În timp ce armistiţiul era în vigoare, Statele Unite au atacat cinci provincii iraniene" miercuri şi joi, precizează pe X un reprezentant al serviciului de relaţii publice al Ministerului Sănătăţii, Hossein Kermanpour.

Aceste atacuri „s-au soldat până în prezent cu 14 martiri şi 78 de răniţi", dintre care 47 au fost spitalizaţi, anunţă el.

La rândul său, armata americană a anunțat miercuri că a lovit 90 de ținte militare din Iran în cadrul celei mai recente serii de atacuri, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană.

„Statele Unite au încheiat o nouă serie de atacuri împotriva Iranului, la 8 iulie, cu scopul de a degrada şi mai mult capacitatea Iranului de a ataca transportul maritim comercial şi marinari nevinovaţi civili în Strâmtoarea Ormuz", a anunţat pe X Comandamentul Central Militar american (CENTCOM).

După loviturile americane, Iranul a anunțat, printr-un comunicat difuzat de televiziunea oficială, că a răspuns cu atacuri cu drone și rachete asupra unor "infrastructuri şi instalaţii" aparținând bazelor americane din Kuweit și Bahrain.

Teheranul a avertizat că aceste riposte ar putea fi extinse și asupra altor baze americane din Orientul Mijlociu, dacă Statele Unite vor continua atacurile.

Noile confruntări au loc după ce Iranul a fost acuzat de implicare în atacuri asupra unor nave comerciale din Strâmtoarea Ormuz, episod care a amplificat tensiunile dintre Teheran și Washington.

Escaladarea pune sub semnul întrebării armistițiul intrat în vigoare la 17 iunie.

Noua serie de atacuri a dus și la suspendarea legăturilor feroviare dintre Teheran și Mashhad, orașul în care urmează să fie înmormântat fostul lider suprem Ali Khamenei.

Ruta are o importanță strategică pentru schimburile comerciale ale Iranului cu China, unul dintre principalii parteneri economici ai țării.

Gardienii Revoluției au acuzat Statele Unite că au vizat "două poduri în provinciile de est care asigură legături către Mashhad, cu scopul de a umbri" funeraliile fostului lider suprem Ali Khamenei, asasinat la 28 februarie, la vârsta de 86 de ani, într-un atac aerian în prima zi a Războiului din Iran, lansat de către Statele Unite şi Israel.

Rămășițele ayatollahului au ajuns la Mashhad după șase zile de pelerinaj în mai multe orașe din Iran și Irak, transportate cu avionul, potrivit agenției oficiale iraniene Irna. Acestea urmau să fie înhumate în Mausoleul Reza, cel mai important lăcaș de cult din Iran. Potrivit autorităților, milioane de persoane sunt așteptate să participe la ceremonii.

Funeraliile urmau să înceapă la ora locală 14.00 (13.30, ora României), după o amânare provocată de întârzierea transferului rămășițelor din Irak.

În noaptea de miercuri spre joi și în orele premergătoare ceremoniei, numeroși credincioși s-au adunat pe străzile din Mashhad. Unii purtau portrete de mari dimensiuni ale lui Ali Khamenei, iar alții recitau în grupuri cântece religioase. Pe fațada unei clădiri a fost afișată o banderolă uriașă cu mesajul "Îl vom ucide pe Trump", iar o altă banderolă promitea o recompensă de 100 de milioane de dolari pentru moartea lui Donald Trump.