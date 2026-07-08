Procesiunea funerară a fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, a început la Najaf, în Irak, unde mii de persoane s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu. Sicriul a fost adus în oraș alături de o delegație oficială iraniană, iar ceremonia va continua în Karbala înainte ca trupul să fie transportat în Iran pentru înmormântare, potrivit AFP.

Procesiunea funerară dedicată lui Ali Khamenei a început în orașul irakian Najaf, unde mii de oameni s-au adunat pentru a participa la ceremonia organizată în memoria fostului lider suprem al Iranului.

Trupul lui Ali Khamenei a fost adus în Najaf cu o zi înainte, împreună cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, ministrul de Externe Abbas Araghchi și alți oficiali de rang înalt. Delegația a fost întâmpinată de numeroși susținători și persoane îndoliate, care purtau portrete ale fostului lider suprem, în timp ce alți participanți se autoflagelau pe străzile orașului.

Sicriul, acoperit cu steagul Republicii Islamice și protejat de un înveliș din sticlă, este însoțit pe traseul procesiunii de participanți care flutură steagurile Iranului, dar și steaguri roșii și negre, simboluri ale doliului și răzbunării.

„Noi, poporul irakian, vom rămâne un spin în ochii dușmanilor”, spune Jaafar Jawad, care participă la înmormântare. „Sosirea sa la noi este cea mai mare onoare posibilă și, cu voia lui Dumnezeu, vom fi loiali și îi vom răsplăti puțin din ceea ce i se cuvine în orașul sfânt Najaf.”

Rugăciunile funerare programate la Najaf vor avea loc la Templul Imamului Ali și vor fi conduse de Muhammad Taqi al-Hakim, cercetător senior în cadrul seminarului religios din Najaf. După încheierea ceremoniei, trupul lui Ali Khamenei va fi transportat la Karbala, urmând ca ulterior să fie dus în Iran. Înmormântarea este programată pentru 9 iulie, la Mashhad, orașul natal al fostului lider suprem.

După invazia condusă de Statele Unite în 2003, în urma căreia regimul lui Saddam Hussein a fost înlăturat de la putere, Irakul a încercat să mențină un echilibru între relația cu Washingtonul și apropierea de Iran, cele două state având interese majore în regiune.

Irakul găzduiește unele dintre cele mai importante locuri sfinte ale islamului șiit, printre care mausoleul imamului Hussein din Karbala și mausoleul imamului Ali din Najaf.

Autoritățile irakiene nu au comentat informațiile făcute publice anterior de primarul Teheranului.

Fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, i-a succedat în funcția de lider suprem la începutul lunii martie, acesta devenind al treilea conducător al Republicii Islamice de la înființarea sa, în 1979.

Rănit în atacurile în care și-au pierdut viața tatăl său, soția și unul dintre fii, precum și numeroși alți oficiali iranieni, Mojtaba Khamenei nu a mai avut apariții publice de la numirea sa și comunică exclusiv prin declarații care îi sunt atribuite.

La funeraliile fondatorului Republicii Islamice, Ruhollah Khomeini, decedat în 1989, au participat aproximativ zece milioane de persoane, potrivit presei iraniene.