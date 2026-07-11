SUA pregătesc noi sancțiuni împotriva Rusiei. Casa Albă și Congresul au ajuns la un acord

Casa Albă a anunțat că susține promovarea în Congres a unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce patru senatori americani, republicani și democrați, au confirmat că au ajuns la un acord cu administrația Donald Trump. Potrivit AFP, măsurile vizează în principal sectorul hidrocarburilor și ar putea fi adoptate în următoarele săptămâni.

Patru senatori americani, doi republicani și doi democrați, au anunțat că administrația Donald Trump și-a dat acordul pentru promovarea unui proiect de lege privind noi sancțiuni împotriva Rusiei. Conform sursei citate este vorba despre o inițiativă care fusese blocată până acum și care vizează în principal hidrocarburile produse de Rusia.

Lindsey Graham și Roger Wicker, din partea Partidului Republican, alături de Richard Blumenthal și Jeanne Shaheen, din partea Partidului Democrat, au transmis un comunicat comun în care au confirmat înțelegerea cu Casa Albă.

„Suntem mândri să anunţăm că am ajuns la un acord cu administraţia Trump pentru a promova legislaţia noastră actualizată privind sancţiunile împotriva Rusiei”, au afirmat senatorii.

Potrivit parlamentarilor americani, noul pachet urmărește să exercite presiuni asupra statelor și companiilor care continuă să cumpere petrol și gaze din Rusia.

„În momentul în care Rusia îşi intensifică masacrul asupra civililor, este imperativ ca puterile legislativă şi executivă să colaboreze pentru a crea instrumente care să-i facă pe cei care cumpără petrol şi gaze ruseşti (şi) alimentează maşina de război a lui Putin să plătească un preţ greu”, au transmis cei patru senatori.

Aceștia s-au declarat „foarte mulţumiţi de aceste progrese semnificative”. Deși acordul politic a fost obținut, conținutul exact al noilor sancțiuni nu a fost făcut public.

După acordul primit din partea administrației americane, proiectul de lege are șanse să fie adoptat cu sprijinul ambelor partide din Congres în perioada următoare. În timpul summitului G7 desfășurat în Franța la jumătatea lunii iunie, Donald Trump a declarat că este dispus să reintroducă sancțiunile care vizează exporturile de petrol rusesc.

În ultimele luni, Statele Unite suspendaseră o parte dintre restricțiile aplicate petrolului rusesc după invazia Ucrainei din februarie 2022, măsură justificată prin necesitatea limitării creșterii prețurilor la țiței provocate de conflictul cu Iranul.

Totodată, în mai 2025, peste 80 de senatori americani și-au exprimat sprijinul pentru un proiect legislativ care prevede noi sancțiuni împotriva Moscovei, apreciind că autoritățile ruse nu au demonstrat disponibilitatea de a pune capăt războiului din Ucraina.