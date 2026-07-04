Propunerea Uniunii Europene de a introduce sancțiuni împotriva patriarhului rus Kirill a stârnit nemulțumiri. Italia și Bulgaria au transmis că au rezerve față de includerea liderului Bisericii Ortodoxe Ruse în noul pachet de măsuri restrictive pregătit împotriva Rusiei. Potrivit unor diplomați europeni implicați în discuții, citați de Novinite, propunerea înaintată de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, prevede interzicerea intrării patriarhului Kirill pe teritoriul Uniunii Europene.

Roma nu s-a opus oficial măsurii, însă a cerut continuarea negocierilor înainte de luarea unei decizii finale.

Liderul Bisericii Ortodoxe Ruse a fost criticat în repetate rânduri pentru sprijinul arătat președintelui rus Vladimir Putin și pentru poziția sa favorabilă invaziei declanșate de Rusia în Ucraina.

Măsura propusă de Bruxelles nu beneficiază încă de susținerea tuturor statelor membre. Bulgaria și-a exprimat deja opoziția față de includerea patriarhului rus pe lista de sancțiuni, iar Italia solicită mai multe discuții înainte de a lua o decizie.

Potrivit sursei, poziția Romei ar fi influențată de Vatican și de sensibilitatea unei astfel de măsuri, având în vedere că este vorba despre sancționarea unui lider religios creștin.

Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni include și discuții legate de plafonarea prețului petrolului rusesc. Kaja Kallas a propus amânarea revizuirii prevăzute pentru luna iulie, pentru a evita o creștere automată a plafonului în cazul în care statele membre nu ajung la un nou acord.

Propunerea a generat însă nemulțumiri din partea Greciei, Maltei și Ciprului, țări cu interese importante în domeniul transportului maritim.

Potrivit diplomaților europeni, Grecia și Malta s-au opus anterior unei măsuri care prevedea interzicerea furnizării de servicii maritime pentru navele rusești. Aceasta a fost, pentru moment, eliminată din pachetul de sancțiuni.

Statele membre discută și posibilitatea introducerii unor restricții de acces în Uniunea Europeană pentru foștii militari ruși. Surse diplomatice afirmă că Franța și Italia au ridicat semne de întrebare și în privința acestei inițiative.

Noul pachet de sancțiuni propus de Kaja Kallas la începutul lunii iunie urmărește să crească presiunea asupra Rusiei și vizează în special domeniile militar-industrial și financiar, în contextul continuării războiului din Ucraina.