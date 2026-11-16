Ilie Bolojan și-a transformat ofițerii SPP în argați pe tarla

Ca să fie clar din capul locului cum a fost cu serviciul de taximetrie în care și-a transformat Ilie Bolojan ofițerii și mașina pusă la dispoziție de SPP. În România, foștii prim-miniștri beneficiază de protecție din partea SPP pentru o perioadă de doi ani după încheierea mandatului. Dar protecția de stat nu este o moșie moștenită de la părinți, pe care succesorul să o exploateze după bunul plac. Cum ar fi să-i transforme pe ofițerii de securitate în valeți, curieri, hamali de bagaje sau șoferi de taxi pentru amici.

Activitatea SPP este clar stabilită de Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului. Iar articolul 14 nu lasă loc de interpretări poetice sau de elasticități provinciale: misiunea ofițerilor este strict aceea de a preveni și anihila acțiunile prin care s-ar atenta la viața, integritatea fizică, libertatea de acțiune și sănătatea persoanelor protejate.

Invitații la o nuntă, oricât de productivi ar fi în mediul de afaceri sau în viața privată, nu sunt „persoane protejate” în sensul legii. A folosi un echipaj operativ și o mașină a statului pentru a le căra bagajele sau a le asigura transferul de la aeroport la hotel înseamnă a deturna scopul unei instituții de securitate națională către o activitate cu totul în afara atribuțiunilor legale.

Lucrurile devin și mai puțin confortabile pentru cei implicați. Nu vorbim aici doar despre o abatere de la eticheta publică, ci despre posibile încadrări juridice cât se poate de concrete. După cum urmează:

În primul rând, Abuzul în serviciu - Art. 297 Cod Penal. Oricine din lanțul de comandă -fie că vorbim despre ofițerul din teren care a executat o cursă în afara misiunii legale, fie despre superiorul care a avizat foaia de parcurs - și-a îndeplinit atribuțiile prin încălcarea legii, producând o pagubă instituției publice.

Combustibilul, uzura tehnicii din dotare, timpul de muncă al unor cadre militare plătite din bugetul statului nu sunt resurse gratuite. Iar dacă deplasarea s-a făcut la solicitarea expresă a beneficiarului protecției, discuția alunecă firesc spre instigare la abuz în serviciu. Nu eu o spun, ci Art. 47 raportat la Art. 297 Cod Penal.

În al doilea rând, există răspunderea disciplinară și patrimonială prevăzută de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Ofițerii SPP sunt militari, nu angajați la o firmă privată de organizări evenimente. Regulamentele militare interzic fără echivoc folosirea mijloacelor tehnice din dotare în scopuri personale sau în afara ordinelor de misiune legal emise.

Drept urmare, conducerea SPP ar trebui să aibă deja pe masă raportul unei anchete interne care să stabilească cine a aprobat cursa și cum se recuperează prejudiciul, oricât de mic ar părea el raportat la bugetul țării. Asta, pentru că în drept, ca și în morală, principiul nu se măsoară în litri de benzină.

Într-o democrație cât de cât funcțională, tăcerea instituțiilor de control ar fi la fel de gravă ca fapta în sine. Dat fiind statutul militar al cadrelor SPP, Parchetul Militar are competența și chiar obligația de a se autosesiza în fața unor indicii publice privind deturnarea resurselor operative ale statului.

O anchetă penală este singura cale prin care se poate verifica dacă ordinele de deplasare au fost falsificate sau acoperite scriptic sub paravanul unor misiuni fictive de protecție.

În paralel, Comisiile parlamentare pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, cele care exercită controlul civil asupra serviciilor, au pârghiile legale să ceară conducerii SPP explicații scrise și desecretizarea procedurilor aplicate în acest caz, pentru a nu lăsa impresia că un serviciu secret poate fi transformat, la nevoie, într-un SRL de protocol pentru puternicii zilei.

Cea mai amară lecție a acestui episod rămâne însă prăpastia dintre discurs și faptă. Ani la rând, publicul a fost hrănit cu imaginea administratorului implacabil, cel care taie în carne vie, desființează posturi, numără fiecare leu public și nu tolerează nicio risipă. Să descopăr că exact același om nu are nicio tresărire atunci când mașina statului și ofițerii plătiți de mine să apere demnitari sunt transformați în lachei îmi arată ceva mai multdecât o simplă misecuveneală. Este dovada unei ipocrizii din dosul căreia transpare mitocănia grandoman-oportunistă.