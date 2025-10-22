FDA retrage de pe piața americană 6,7 milioane de ouă contaminate

Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) a emis un avertisment de retragere de pe piață pentru peste 6,7 milioane de ouă produse de Black Sheep Egg Company din Arkansas, ca urmare a unei posibile contaminări cu Salmonella.

Această acțiune a fost clasificată drept „Clasa I” – cel mai înalt nivel de risc – ceea ce înseamnă că există probabilitatea ca produsul să cauzeze vătămări grave sau chiar deces.

Produsele implicate sunt ouă de culoare maro, de marcă Black Sheep Egg Company, vândute în cutii de 12 și 18 ouă, cu date de expirare între 22 august 2025 și 31 octombrie 2025.

Ouăle au fost distribuite în Arkansas și Missouri, iar unele au fost reambalate și distribuite în state precum Mississippi, Texas, California și Indiana. U.S. Food and Drug Administration

Contaminarea ouălor cu Salmonella reprezintă un risc serios pentru sănătatea publică, pentru că această bacterie poate provoca toxiinfecții alimentare severe.

Simptomele unei infecții cu Salmonella includ diaree, febră, vărsături, dureri abdominale și crampe, iar în cazuri mai grave poate apărea deshidratarea.

Perioada de incubație a bolii variază, simptomele putând să apară între șase ore și șase zile de la ingerarea ouălor contaminate, iar durata lor poate fi de până la o săptămână.

Persoanele cu un sistem imunitar compromis, copiii mici și vârstnicii sunt mai expuși riscului de complicații severe. În astfel de cazuri, infecția poate duce la febră ridicată persistentă, deshidratare severă și chiar la necesitatea internării.

Deși majoritatea persoanelor se recuperează fără tratament medical, cazurile severe necesită monitorizare și, uneori, tratament cu antibiotic.

FDA recomandă consumatorilor să verifice dacă au în gospodărie ouăle retrase și să le arunce sau să le returneze la punctul de vânzare.

De asemenea, este important să se igienizeze orice suprafețe sau recipiente care au intrat în contact cu ouăle respective.

Persoanele care au consumat aceste ouă și prezintă simptome de infecție cu Salmonella sunt sfătuite să contacteze un profesionist din domeniul sănătății.