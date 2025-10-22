Carne de porc infectată cu pestă porcină, retrasă de pe piață

Inspectorii DSVSA Buzău au retras de la comercializare aproape două tone de carne de porc posibil contaminată cu virusul pestei porcine africane și sute de ouă infectate cu bacteria Salmonella typhimurium, în urma controalelor efectuate pentru protecția siguranței alimentare.

În luna septembrie, inspectorii sanitar-veterinari din Buzău au verificat 425 de operatori economici. În urma controalelor, au fost identificate deficiențe precum probleme structurale, lipsa verificării stării de sănătate a produselor, neefectuarea monitorizării temperaturii în spațiile frigorifice, precum și erori în etichetare, depozitare și manipulare a alimentelor.

Ca urmare a neregulilor constatate, DSVSA Buzău a aplicat 10 amenzi în valoare totală de 56.000 de lei și 29 de avertismente.

Au fost confiscate 9,8 kilograme de produse alimentare de origine animală, pește, produse din pește și telemea de vacă, în urma unor controale la un magazin alimentar și un supermarket, din cauza modificărilor organoleptice și a problemelor de etichetare.

Inspectorii Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău au prelevat peste 300 de probe de produse alimentare pentru a verifica respectarea prevederilor legale privind siguranța alimentelor. Analizele au vizat atât calitatea produselor, cât și conformitatea acestora cu normele de etichetare și manipulare.

În perioada analizată, DSVSA Buzău a gestionat nouă notificări de neconformități primite prin Sistemul de Asistență și Cooperare Administrativă, retrăgând de la comercializare 1.956 de kilograme de carne de porc posibil infectată cu virusul pestei porcine africane, 61 de kilograme de pește cu raport proteina/apă neconform și 21,5 kilograme de miere cu deficiențe de etichetare.

Autoritatea sanitară a efectuat, totodată, controale pentru verificarea sănătății și bunăstării animalelor, monitorizând respectarea normelor privind creșterea și manipularea acestora, pentru a asigura siguranța lanțului alimentar de la sursă până la consumator.

Acțiunile au fost menite să protejeze sănătatea consumatorilor și să prevină răspândirea produselor alimentare nesigure.