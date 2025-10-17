Salamul de Sibiu, același nume, compoziții diferite. Analiza produselor de pe piață

InfoCons a prezentat un studiu privind compoziția produselor de tip Salam de Sibiu comercializate în marile lanțuri de magazine din București. Analiza, bazată pe informațiile înscrise pe etichete, evidențiază diferențe importante între producători în ceea ce privește cantitatea de carne, conținutul de grăsime și tipurile de aditivi utilizați.

InfoCons a transmis că studiul a avut ca scop informarea consumatorilor despre compoziția reală, valorile nutriționale și aditivii alimentari folosiți în aceste produse tradiționale. Salamurile analizate provin de la marii producători de mezeluri din România și sunt vândute sub diferite branduri proprii ale lanțurilor de magazine.

În studiu au fost incluse produse aparținând unor companii precum Aldis S.R.L., CRIS-TIM Family Holding SRL, Salbac S.A., Kaufland România SCS, Lidl Discount SRL, Mega Image S.R.L., Selgros Cash & Carry SRL, Auchan România S.A. și Rewe România SRL.

Produsele analizate includ o varietate de mărci disponibile pe piață, fiecare cu propriile particularități. De exemplu, Salam de Sibiu IGP Cămara Noastră este distribuit de Lidl și produs de Aldis S.R.L., iar marca Delicii Românești aparține Selgros, fiind fabricată de CRIS-TIM.

Kaufland vinde produsul Vreau din România, realizat de CRIS-TIM Family Holding SRL, iar Rewe România oferă marca Casa Gustului, fabricată de același producător. De asemenea, Salam de Sibiu IGP Auchan este produs de Salbac S.A., iar marca Gusturi Românești, disponibilă la Mega Image, provine tot de la Salbac.

Deși aceste produse au denumiri și mărci comerciale diferite, multe dintre ele sunt realizate de aceiași producători.

Potrivit analizei InfoCons, produsele tip Salam de Sibiu sunt disponibile în ambalaje cu greutăți diferite, între 100 și 785 de grame. Toate au ca ingredient principal carnea de porc, specifică acestui tip de produs. În privința originii materiei prime, 83,33% dintre produsele analizate menționează pe etichetă că folosesc carne provenită din Uniunea Europeană.

De asemenea, toate produsele analizate menționează pe etichetă cantitatea de carne utilizată pentru 100 de grame de produs finit. Datele arată că jumătate dintre sortimente conțin 143 g de carne de porc pentru fiecare 100 g de salam, o treime folosesc 162 g de carne, iar restul includ 124 g de carne și 38 g de slănină.

InfoCons a urmărit și prezența aditivilor alimentari, cunoscuți ca E-uri, în compoziția salamurilor analizate. Rezultatele arată că toate produsele conțin doi aditivi frecvent utilizați în industria cărnii: E 250 (nitrit de sodiu) și E 300 (acid ascorbic) sau, în unele cazuri, E 301 (ascorbat de sodiu). Acești aditivi sunt folosiți pentru conservarea produsului, menținerea culorii și împiedicarea dezvoltării microorganismelor.

Toate produsele incluse în studiu afișează pe etichetă valorile nutriționale corespunzătoare la 100 de grame de produs. Conținutul energetic variază între 471 și 495 kcal, în funcție de rețeta fiecărui producător.

Analiza nutrițională arată că produsele conțin între 41 și 42 de grame de grăsimi, dintre care acizii grași saturați variază între 8 și 18 grame. Proteinele se situează între 23 și 29 de grame, iar glucidele între mai puțin de 2 grame și maximum 2 grame, cu un conținut de zaharuri cuprins între 0,8 g și mai puțin de 2 g.

În ceea ce privește sarea, valorile identificate sunt între 4 și 8 grame la 100 de grame de produs, în funcție de marcă și rețetă.