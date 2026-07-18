Franța și Maroc au anunțat lansarea unui proiect de interconectare electrică directă, care ar urma să permită transportul energiei regenerabile produse în nordul Africii către piața franceză și, ulterior, către restul Europei, potrivit agenției Reuters.

Inițiativa reprezintă unul dintre cele mai ambițioase proiecte energetice comune dintre cele două state și face parte din strategia europeană de diversificare a surselor de energie și de reducere a emisiilor de carbon.

Autoritățile din Franța și Maroc au lansat deja un apel pentru exprimarea interesului din partea companiilor care ar putea participa la dezvoltarea infrastructurii.

Proiectul prevede realizarea unei interconectări electrice submarine între Maroc și Franța, destinată transportului electricității produse din surse regenerabile, în special energie solară și eoliană.

Potrivit documentelor prezentate de guvernul francez, scopul este identificarea unei soluții comerciale viabile pentru exportul energiei verzi generate în Maroc către Franța. În perspectivă, această infrastructură ar putea contribui și la alimentarea altor piețe europene, în funcție de dezvoltarea rețelelor de transport al energiei.

Anunțul a fost făcut la Rabat, după cea de-a 15-a reuniune la nivel înalt dintre Franța și Maroc, unde cele două guverne au semnat și mai multe acorduri de cooperare în domenii precum economia, transporturile, educația, finanțele și cultura.

Marocul este considerat unul dintre statele cu cel mai mare potențial pentru producția de energie regenerabilă, datorită condițiilor favorabile pentru energia solară și eoliană. În ultimii ani, țara a investit masiv în dezvoltarea infrastructurii energetice și în extinderea capacităților de producție.

La începutul lunii iulie, Grupul Băncii Mondiale a aprobat o finanțare de 265 de milioane de dolari pentru un proiect de stocare hidroenergetică prin pompaj în nordul Marocului. Investiția este destinată creșterii stabilității sistemului energetic și facilitării integrării unui volum mai mare de energie regenerabilă în rețeaua națională.

În paralel, planurile europene de dezvoltare a rețelelor energetice includ și alte proiecte de interconectare între Maroc și state membre ale Uniunii Europene, consolidând poziția regatului ca viitor exportator important de energie verde.

Premierul francez, Sébastien Lecornu, a descris interconectarea drept unul dintre cele mai importante proiecte economice comune dintre cele două țări. Potrivit acestuia, investiția urmărește integrarea Franței și Marocului în aceleași lanțuri de valoare și stimularea cooperării în sectoare strategice precum energia, transporturile și tehnologiile avansate.

Inițiativa vine într-un context în care Uniunea Europeană încearcă să își diversifice sursele de energie și să accelereze tranziția către un sistem energetic cu emisii reduse de carbon. Importurile de electricitate produsă din surse regenerabile din Africa de Nord sunt privite drept o soluție complementară pentru atingerea obiectivelor climatice și consolidarea securității energetice europene.

În această etapă, Franța și Maroc caută companii interesate să participe la dezvoltarea proiectului și să propună soluții tehnice și comerciale pentru realizarea interconectării electrice.

Calendarul final și valoarea investiției nu au fost anunțate, însă autoritățile celor două state consideră proiectul o prioritate în consolidarea cooperării energetice și economice dintre Europa și Africa de Nord.