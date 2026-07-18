Economie

Facturile la energie ar putea scădea. Schimbările pregătite pentru milioane de români

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Facturile la energie ar putea scădea. Schimbările pregătite pentru milioane de româniFacturi. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Energiei pregătește două noi programe care vizează modernizarea sistemului energetic și care, potrivit autorităților, ar putea contribui la reducerea facturilor la energie în următorii ani. Măsurile prevăd instalarea a peste 800.000 de contoare inteligente și dezvoltarea unor noi capacități de stocare a energiei prin baterii.

Ordinele pentru lansarea celor două scheme au fost semnate de ministrul interimar al Energiei, Ilie Bolojan, iar ghidurile vor fi transmise luni spre publicare în Monitorul Oficial.

Peste 800.000 de contoare inteligente vor fi instalate

Contoare inteligente

Sursa foto: dreamstime.com

Primul program este dedicat extinderii sistemelor de contorizare inteligentă și are ca beneficiari cei patru operatori concesionari de distribuție a energiei electrice din România:

-Distribuție Energie Electrică România; -Delgaz Grid; -Rețele Electrice România; -Distribuție Oltenia.

Potrivit Ministerului Energiei, fiecare operator va putea solicita finanțare în limita a 25 de milioane de euro.

Autoritățile susțin că instalarea a peste 800.000 de contoare inteligente ar urma să permită facturarea pe baza consumului real și să contribuie la diminuarea pierderilor și a fraudelor din rețea.

Apelul de proiecte se va deschide în 3 august, iar termenul limită pentru depunerea cererilor este 2 decembrie 2026. Finalizarea proiectelor este estimată până la sfârșitul anului 2029.

Finanțare pentru noi sisteme de stocare a energiei

Al doilea program vizează dezvoltarea unor capacități de stocare a energiei prin baterii independente (stand-alone).

Potrivit Ministerului Energiei, obiectivul este realizarea unor instalații cu o capacitate totală de cel puțin 2.174 MWh.

Proiectele vor fi selectate printr-o procedură competitivă, în care va conta cel mai mic cost pe MWh instalat. Schema stabilește un plafon de 69.000 de euro pentru fiecare MWh și o finanțare de cel mult 15 milioane de euro pentru fiecare companie.

Apelul va fi deschis în 1 septembrie, iar depunerea proiectelor se va încheia la 30 octombrie. Implementarea este estimată până la 31 decembrie 2030.

Bolojan: Măsurile ar putea contribui la reducerea facturilor

Potrivit ministrului interimar al Energiei, cele două programe urmăresc optimizarea consumului de energie și creșterea flexibilității sistemului energetic, astfel încât impactul asupra consumatorilor să fie unul pozitiv.

„Noua alocare de 250 de milioane de euro, sub formă de granturi europene din Fondul pentru Modernizare, va susține optimizarea consumului de energie, astfel încât costul facturii la energie să se reducă în perioada următoare”, a transmis Ilie Bolojan.

În total, cele două programe au o valoare de 250 de milioane de euro, fondurile fiind asigurate prin Fondul pentru Modernizare.

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