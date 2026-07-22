Paradisul incompetenților. De ce scapă marii decidenți care îngroapă România

În România, dublul standard funcționează ca o regulă de fier. Dacă ești un simplu gestionar la un magazin sătesc și pierzi trei saci de ciment din neglijență, ești târât rapid prin instanțe judecătorești, forțat să plătești pierderea din buzunarul propriu și, evident, îți pierzi locul de muncă.

În contrast izbitor, dacă ești ministru sau director de companie de stat și ai pe mână bugete de miliarde de euro, poți să îngropi țara în datorii colosale, să ratezi fiecare proiect major și să provoci crize naționale fără nicio problemă. Pedeapsa ta? O pensie specială astronomică și un loc călduț pe listele viitoarelor alegeri.

Trăim drama unei țări în care incompetența la cel mai înalt nivel este protejată prin lege, apărată de însăși Constituția țării și standardizată prin deciziile Curții Constituționale. În timp ce cetățenii de rând decontează cu greu facturile usturătoare ale inflației, decidenții politici ridică nepăsători din umeri, protejați de geamurile fumurii ale mașinilor de serviciu.

Imediat sub acești miniștri intangibili prosperă o armată formată din directori numiți strict politic la conducerea marilor agenții și companii naționale. Zeci de astfel de entități acumulează datorii istorice, în timp ce șefii lor încasează liniștiți bonusuri de performanță:

CNAIR: Sute de milioane de euro sunt risipite anual pe studii de fezabilitate expirate, anexe care explodează costurile și despăgubiri nejustificate plătite „constructorilor de carton”. Din cauza acestui management catastrofal, România a pierdut miliarde din PNRR. Conducerea refuză să aplice penalități și ascunde dezastrul de ochii publicului.

Apele Române: Instituția a fost transformată într-o simplă agenție de plasare pentru pilele de partid, unde incompetenții ajung ingineri-șefi. Sume exorbitante se decontează pe diguri fictive și contracte dedicate baronilor locali, ducând doar anul trecut la pierderi de peste 50 de milioane de euro destinați proiectelor esențiale.

ANRE și ANRM: Autoritatea din energie a devenit un „VIP lounge” unde experții politici încasează salarii record din taxele noastre, lăsând în urmă o piață reglementată doar în favoarea „băieților deștepți”. Similar, ANRM împarte pe ascuns bogățiile subsolului pe redevențe ridicole.

Giganții energetici: Nici companiile profitabile, precum Hidroelectrica sau Romgaz, nu scapă, fiind parazitate masiv prin contracte cu dedicație exclusivă pentru mentenanță sau pază.

Mai grav decât incompetența administrativă este mecanismul statului capturat. Marile corporații din construcții, energie și agricultură și-au infiltrat propriii oameni în instituțiile cheie de reglementare. Acești piloni de susținere blochează penalitățile, dictează prețurile pe piață și redirecționează fondurile agricole, falimentând intenționat micii producători pentru a asigura monopolul firmelor de casă.

Metoda cea mai cinică de devalizare se observă în minerit. Companii precum Minvest Deva, Cupru Min sau Salrom primesc anual bugete de sute de milioane de lei pentru conservarea unor „mine fantomă”. Banii publici curg către firme necalificate care doar păzesc galerii betonate, în timp ce statul refuză să concesioneze transparent zăcămintele către investitori capabili.

Astfel, hoția a fost complet legalizată. Jaful nu se mai face pe ascuns, ci în ziua, prin vot în Parlament sau prin ordonanțe de urgență. Se introduc licitații cu „criterii-fantomă” pe care o singură firmă le poate îndeplini, se feudalizează resursele, prelungindu-se automat concesiunile pe 50 de ani, și se creează scuturi fiscale sau amnistii croite matematic pentru marii datornici.

Când incompetența nu este suficientă ca paravan, decidenții invocă „oportunitatea politică sau managerială”, o portiță validată de CCR care le garantează impunitatea.

Procurorii DNA nu pot ancheta o cheltuială distructivă dacă are toate ștampilele, lăsând justiția fără muniție. Spre deosebire de țările nordice, unde miniștrii fac închisoare pentru neglijență grosolană, Codul penal românesc pare să premieze ignoranța intenționată.

Astăzi trăim spectacolul grotesc al unui guvern interimar condus de premierul Ilie Bolojan, agățat disperat de putere fără nicio majoritate clară. Vedem anomalia istorică în care miniștri incapabili să gestioneze un domeniu conduc acum câte două ministere simultan, controlând discreționar sute de milioane de euro. Este definiția pură a disprețului față de siguranța națională.

În fața acestui dezastru imens, instituțiile statului sunt complet paralizate și căpușate. DNA este legată de mâini, intervenind doar la flagrant, nu și la incompetența ce distruge țara. CCR a legalizat haosul, oferind paravane juridice supraviețuirii guvernelor interimare, în timp ce Avocatul Poporului tace complice, ignorând total abuzurile executivului împotriva cetățenilor.

În final, noi suntem cei care plătim integral nota. O plătim prin prețuri uriașe la raft, prin spitale periculoase și prin drumuri neterminate. Am normalizat complet tragedia de a ne lăsa liderii să ne distrugă economia fără să răspundă cu averea sau cu libertatea lor.

Pentru a salva națiunea, România are nevoie vitală de profesioniști reali proveniți din sectorul privat, manageri care au demonstrat performanță, și nu de marionete politice.

Mai mult, este obligatorie adoptarea urgentă a unei legi dure privind răspunderea directă, personală și patrimonială a decidenților. Dacă aceștia nu plătesc legal pentru dezastrele produse, țara nu își va mai putea rambursa creditele.

Eșecul administrativ continuu reprezintă un sabotaj la adresa viitorului nostru, iar pentru sabotaj, decidenții trebuie să ajungă direct în spatele gratiilor.