Plahotniuc, adus la Chișinău cu o cursă de linie. Imagini din avion cu miliardarul din Moldova. Live Text

Avocatul lui Vlad Plahotniuc a venit cu o reacție amplă după aducerea fostului lider democrat la Chișinău, susținând că autoritățile de la guvernare au regizat întregul proces în scop electoral.

„Așa cum am menționat anterior, Inspectoratul General al Poliției, la ordinul puterii politice de la Chișinău, a transformat procesul de extrădare a lui Vlad Plahotniuc într-un spectacol politic de prost gust, regizat și pus în scenă fix în preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Reiterăm poziția noastră: domnul Plahotniuc a decis să vină singur în Republica Moldova și nu a avut absolut nicio intenție să se eschiveze sau să fugă de justiția de la Chișinău. Dimpotrivă, a decis să vină acasă cu un singur scop – să-și demonstreze nevinovăția în instanță”, a declarat avocatul.

La ieșirea din aeroport, procurorul de caz, Alexandru Cernei, a declarat că Vlad Plahotniuc a fost preluat de către autoritățile de drept naționale de la autoritățile din Republica Elenă.

„Conform procedurii a fost întocmit procesul verbal de reținere în prezența avocatului. Au fost aduse la cunoștințe motivele și temeiurile care au stat la baza reținerii”, a precizat acuzatorul.

Potrivit lui, persoana a fost repartizată pentru detenție în Penitenciarul nr. 13 din mun. Chișinău.

„Vreau să menționez că odată cu reținerea persoanei, sunt puse în executare toate cele patru mandate de arest preventiv emise în privința dânsului. Termenul de 30 de zile de arest începe a curge din momentul întocmirii procesului verbal.

Vehiculul în care a urcat la aeroport Vlad Plahotniuc a intrat în curtea Penitenciarului nr.13. Va fi plasat într-o celulă separată.

Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a ieșit din Aeroportul Chișinău pe ușa principală, acolo unde era așteptat de presă. Acesta a fost urcat în mașina poliției și se îndreaptă spre Penitenciarul nr. 13.

În aceste momente, avocatul Lucian Rogac a ieșit din aeroport și a urcat în mașina poliției. Pe ușa principală urmează să iasă, în câteva minute, și fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc.

Presa, dar și carabinierii, sunt la Aeroportul Internațional Eugen Doga, în așteptarea avocatului lui Plahotniuc, Lucian Rogac.

Vladimir Plahotniuc, extrădat astăzi în Republica Moldova, este în drum spre Penitenciarul nr.13. Potrivit surselor TV 8, fostul lider PDM va fi plasat în aceeași celulă renovată, în care a stat fostul premier, Vlad Filat.

La Aeroportul Internațional Eugen Doga și-au făcut apariția și câțiva susținători ai lui Vladimir Plahotniuc. Aceștia au venit cu pancarte.

„Dreptate pentru Moldova” și „Libertate lui Plahotniuc”. Manifestanții și-au exprimat nemulțumirea față de extrădarea și plasarea în detenție a fostului lider democrat.

Vlad Plahotniuc, lăsat fără apărare. Avocatul Lucian Rogac fiind ținut într-o încăpere separată, fără explicații.

Vladimir Plahotniuc a coborât din avion pe Aeroportul Internațional Eugen Doga din Chișinău. Potrivit imaginilor de la fața locului, fostul lider democrat a fost preluat imediat de oamenii legii și escortat de polițiști, ofițeri ai trupelor Fulger și reprezentanți ai Interpolului. După sosirea la Chișinău, lui Vlad Plahotniuc i se va aduce la cunoștință demersul procurorilor privind arestul preventiv pentru 30 de zile. Ulterior, fostul lider al PDM va fi plasat în Penitenciarul nr. 13. Acesta se va afla singur într-o celulă specială.

Ministerul Justiției anunța că Vlad Plahotniuc urmează să fie transportat la Penitenciarul nr. 13 și plasat în celulă separată. Aici deja au fost dislocate mai multe mașini de poliție.

Republica Moldova se pregătește pentru unul dintre cele mai așteptate momente din ultimul deceniu: revenirea sub escortă a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, relatează Agora.

Fostul politician și om de afaceri este principalul suspect în dosarul „furtului miliardului” din 2014, dispariția a aproape un miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc, sumă echivalentă la acel moment cu 12% din PIB-ul țării.

În iulie 2025, Plahotniuc a fost reținut pe aeroportul din Atena, imediat după ce s-a îmbarcat într-un avion cu destinația Dubai. Potrivit autorităților elene, destinația finală ar fi fost Rusia. Intervenția poliției a avut loc în baza unui aviz Interpol emis în februarie, document care sublinia că fostul lider democrat deținea nu mai puțin de 16 pașapoarte – inclusiv din România, Mexic și Rusia – majoritatea false.

În paralel, Moscova a cerut extrădarea sa pentru infracțiuni legate de trafic de droguri, acuzații pe care Plahotniuc le-a respins categoric. Într-o declarație postată pe rețelele sociale, el a catalogat toate acuzațiile – de la spălare de bani și dare de mită, până la participare la o organizație criminală – drept „calomnii și ură politică”.

După mai bine de șase ani de la fuga din Republica Moldova, Plahotniuc a fost urcat într-un avion cu destinația Chișinău. Martorii prezenți au relatat că inculpatul a fost plasat pe ultimul rând al aeronavei, înconjurat de mascați și agenți ai legii îmbrăcați în civil. La bord s-au aflat și reprezentanți ai Interpol, dar și avocatul său, Lucian Rogac.

Avionul a decolat cu o întârziere de zece minute și este programat să aterizeze la ora 09:30 (ora locală) pe Aeroportul Internațional Chișinău.

Cazul în care Plahotniuc este vizat rămâne una dintre cele mai mari fraude bancare din istoria Republicii Moldova. În 2014, din trei bănci moldovenești au dispărut, printr-o schemă complexă de credite neperformante și transferuri în afara țării, circa un miliard de dolari. Anchetele au scos la iveală o rețea de interese în care fostul lider democrat este acuzat că ar fi jucat un rol esențial.

Procurorii îl învinuiesc de implicare directă într-o organizație criminală, fraudă, dare de mită și spălare de bani.

Autoritățile moldovene susțin că readucerea lui Plahotniuc în țară marchează începutul unui nou capitol în ancheta privind furtul miliardului. În același timp, cetățenii care ani la rând au cerut tragerea sa la răspundere așteaptă ca justiția să își facă datoria.

„Acasă” pentru Plahotniuc înseamnă acum Chișinău, dar și sala de judecată unde urmează să răspundă în fața instanței.