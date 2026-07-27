Christopher Smith, fost adjunct al asistentului secretarului de stat al SUA pentru afaceri din Europa de Est, își va continua activitatea în Republica Moldova, unde este așteptat să preia conducerea Misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), potrivit publicației belaruse Nasha Niva, care citează surse din corpul diplomatic.

Informația marchează o posibilă schimbare la conducerea uneia dintre cele mai importante misiuni internaționale din Republica Moldova, într-un context regional sensibil, marcat de războiul din Ucraina și de provocările de securitate din regiune.

Christopher Smith este diplomat de carieră și a ocupat funcția de adjunct al asistentului secretarului de stat al SUA pentru afaceri din Europa de Est din iulie 2023.

Anterior, între 2022 și 2023, el a fost adjunct al șefului misiunii diplomatice a Statelor Unite la Kiev, perioadă în care Ucraina se confrunta cu primele faze ale invaziei ruse la scară largă.

Potrivit informațiilor disponibile, Smith vorbește limba rusă și limba turcă, competențe considerate importante în activitatea diplomatică desfășurată în regiunea Europei de Est și a spațiului ex-sovietic.

În ultimii ani, Christopher Smith a coordonat dosarul Belarusului în cadrul Departamentului de Stat al SUA și s-a numărat printre principalii negociatori americani implicați în dialogul dintre Washington și Minsk.

Experiența sa în relația cu statele din Europa de Est și în gestionarea unor dosare diplomatice complexe este considerată relevantă pentru mandatul pe care ar urma să îl preia la Chișinău.

În prezent, conducerea Misiunii OSCE în Republica Moldova este asigurată de Kelly Keiderling, numită în funcție în octombrie 2022 de Președinția poloneză a OSCE.

Până în acest moment, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa nu a anunțat oficial numirea lui Christopher Smith la conducerea misiunii. Informația privind viitoarea sa desemnare provine din surse diplomatice citate de publicația Nasha Niva.