Activistă civică, stropită cu verde de briliant în ochi. Cum arată atacatorul

Republica Moldova. Activista civică Maria Olari, considerată drept una din cele mai vocale, a fost stropită în faţă cu verde de briliant. Soluţia i-a nimerit în ochi, afectându-i ochiul drept.

Maria Olari este cunoscută în special pentru protestele gălăgioase în în judecătorii, în procuraturi şi în alte instituţii publice. Activista făcea transmisiuni life de la protestele sale de una singură.În vizorul activistei au ajuns mai mulţi politicieni şi funcţionari, indiferent de apartenenţa politică.

Atacul a avut loc dimineaţă, aproximativ ora 09:20, la staţia de autobuz din apropierea casei activistei. „Vorbeam la telefon. În apropiere se afla o maşină de poliţie. După maşina a plecat, el s-a apropiat de mine şi m-a stropit în faţă cu verde de briliant. Avea ochelari de soare şi mască medicinală pe faţă. Nu a zis nimic. A aruncat sticla şi a fugit”, a declarat Maria Olari pentru Evenimentul Zilei.

Activista a mai spus că atacatorul era bine pregătit fizic. „A sărit gardul de la staţiade alimentare cu gaz de parcă a zburat. Alături este o fâşie forestieră. Cred că s-a ascuns acolo”, a adăugat activista.

Tânărul care a atacat-o pe Maria Olari a nimerit în obiectivul camerelor de supraveghere. Inclusiv şi fără mască. Acesta pare să aibă cel mult 25 de ani, este blond şi poartă barbă bine îngrijită. Degetul arătător de la mâna dreaptă este retezat.

Atacatorul a venit în apropierea casei Mariei Olari pe la ora şapte dimineaţă. Mai întâi a fost văzut de fiica activistei, în timp ce pleca la muncă. Aceasta l-a întrebat ce caută acolo. Invidul i-a răspuns că este poliţist şi urmăreşte nişte tineri care pun droguri în ascunzişuri. Acelaşi răspuns la primit şi nora activistei, când a ieşit peste o oră să-şi petreacă fiica la şcoală.

Atacatorul a vorbit în limba română.

Poliţia cercetează mai multe versiuni privind atacul de joi dimineaţă. Una din versiuni este că ar fi vorba de o răzbunare. Şi că atacatorul a fost plătit. Oamenii legii nu exclud că ar putea şi o provocare înainte de alegeri.

Maria Olari ne-a declarat ă una din versiuni este că atacul putea fi pus la cale şi de persoane din anturajul lui Vladimir Plahotniuc. Pentru a distrage atenţia şi a provoca societatea în ziua extrădării oligarhului.