Dan Perciun, noi dezvăluiri despre fostul premier. Explică ce s-a discutat înainte de demisie
- Iulia Moise
- 27 iulie 2026, 12:21
Ministrul Educației și Cercetării din Republica Moldova, Dan Perciun, a declarat că nu poate spune cu certitudine că discuția tensionată purtată cu fostul premier Alexandru Munteanu a determinat demisia acestuia, însă admite că aceasta ar fi putut avea un rol în decizia finală, potrivit unimedia. info/ro.
Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Secretele puterii”, difuzată de Jurnal TV, în contextul schimbărilor recente de la conducerea Guvernului Republicii Moldova.
Dan Perciun: Poate a contribuit la această decizie
Întrebat dacă schimbul de replici avut cu Alexandru Munteanu a reprezentat factorul decisiv care a dus la demisia fostului șef al Executivului, Dan Perciun a respins această ipoteză, dar nu a exclus că întrevederea ar fi influențat situația.
„N-aș afirma lucrul ăsta. Cred că, până la urmă, o să zică la o anumită etapă domnul Munteanu. Nu cred că doar o discuție polemică, complicată, ar fi servit drept temei, dar poate a contribuit la această decizie”, a declarat ministrul.
Ce s-a discutat la întâlnirea dintre cei doi
Inițial, ministrul a refuzat să ofere detalii despre conversația purtată cu fostul premier, motivând că aceasta a avut un caracter privat.
Ulterior, Perciun a explicat că întâlnirea a vizat mai multe teme importante pentru activitatea Guvernului, inclusiv politica bugetar-fiscală, procesul de luare a deciziilor și funcționarea echipei guvernamentale.
Potrivit acestuia, o parte dintre membrii Cabinetului și deputații au aflat din presă despre unele măsuri incluse în politica bugetar-fiscală, fapt care a generat nemulțumiri și discuții în interiorul Executivului.
„Am discutat despre politica bugetar-fiscală, despre modul în care se iau decizii, despre funcționalitatea Guvernului și despre alte aspecte organizatorice. Am fost într-o situație în care mai mulți am aflat din presă despre unele prevederi din politica bugetar-fiscală care ne-au surprins atât pe noi, cât și pe colegii deputați”, a precizat Dan Perciun.
Schimbarea Guvernului în Republica Moldova
Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia în dimineața zilei de 3 iulie 2026, după o perioadă marcată de mai multe controverse și tensiuni politice.
Cu o zi înainte, presa din Republica Moldova relata despre o ședință desfășurată cu ușile închise la Președinție, unde președinta Maia Sandu și premierul de atunci ar fi avut discuții tensionate.
După demisia Guvernului, Maia Sandu a anunțat că va începe consultările pentru desemnarea unui nou prim-ministru.
La 11 iulie, șefa statului l-a desemnat pe Vasile Tofan candidat pentru funcția de premier.
Ulterior, la 20 iulie, Vasile Tofan a prezentat Programul de guvernare intitulat „Economie europeană, stat eficient”, iar pe 21 iulie noul Executiv a primit votul de încredere în Parlament cu sprijinul a 53 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), după aproximativ șase ore de dezbateri.