Ministrul Educației și Cercetării din Republica Moldova, Dan Perciun, a declarat că nu poate spune cu certitudine că discuția tensionată purtată cu fostul premier Alexandru Munteanu a determinat demisia acestuia, însă admite că aceasta ar fi putut avea un rol în decizia finală, potrivit unimedia. info/ro.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Secretele puterii”, difuzată de Jurnal TV, în contextul schimbărilor recente de la conducerea Guvernului Republicii Moldova.

Întrebat dacă schimbul de replici avut cu Alexandru Munteanu a reprezentat factorul decisiv care a dus la demisia fostului șef al Executivului, Dan Perciun a respins această ipoteză, dar nu a exclus că întrevederea ar fi influențat situația.

„N-aș afirma lucrul ăsta. Cred că, până la urmă, o să zică la o anumită etapă domnul Munteanu. Nu cred că doar o discuție polemică, complicată, ar fi servit drept temei, dar poate a contribuit la această decizie”, a declarat ministrul.

Inițial, ministrul a refuzat să ofere detalii despre conversația purtată cu fostul premier, motivând că aceasta a avut un caracter privat.

Ulterior, Perciun a explicat că întâlnirea a vizat mai multe teme importante pentru activitatea Guvernului, inclusiv politica bugetar-fiscală, procesul de luare a deciziilor și funcționarea echipei guvernamentale.

Potrivit acestuia, o parte dintre membrii Cabinetului și deputații au aflat din presă despre unele măsuri incluse în politica bugetar-fiscală, fapt care a generat nemulțumiri și discuții în interiorul Executivului.

„Am discutat despre politica bugetar-fiscală, despre modul în care se iau decizii, despre funcționalitatea Guvernului și despre alte aspecte organizatorice. Am fost într-o situație în care mai mulți am aflat din presă despre unele prevederi din politica bugetar-fiscală care ne-au surprins atât pe noi, cât și pe colegii deputați”, a precizat Dan Perciun.

Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia în dimineața zilei de 3 iulie 2026, după o perioadă marcată de mai multe controverse și tensiuni politice.

Cu o zi înainte, presa din Republica Moldova relata despre o ședință desfășurată cu ușile închise la Președinție, unde președinta Maia Sandu și premierul de atunci ar fi avut discuții tensionate.

După demisia Guvernului, Maia Sandu a anunțat că va începe consultările pentru desemnarea unui nou prim-ministru.

La 11 iulie, șefa statului l-a desemnat pe Vasile Tofan candidat pentru funcția de premier.

Ulterior, la 20 iulie, Vasile Tofan a prezentat Programul de guvernare intitulat „Economie europeană, stat eficient”, iar pe 21 iulie noul Executiv a primit votul de încredere în Parlament cu sprijinul a 53 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), după aproximativ șase ore de dezbateri.