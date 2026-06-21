Salvamontiștii din județul Prahova au anunțat duminică faptul că traseul turistic Jepii Mici, din Munții Bucegi, rămâne închis, în ciuda faptului că din punct de vedere calendaristic a început oficial vara.

Decizia a fost luată din cauza condițiilor încă instabile de pe munte, unde în mai multe zone de la altitudini mari persistă porțiuni de zăpadă și gheață.

Reprezentanții Salvamont Prahova atrag atenția că pericolul nu a trecut, iar unele sectoare ale traseului sunt încă acoperite de așa-numiți „podeți de zăpadă”, formațiuni fragile care pot ceda oricând sub greutatea turiștilor.

„Deşi astăzi este prima zi de vară astronomică, reamintim faptul că NU am declarat deschis oficial traseul turistic montan Jepii Mici, din cauza stratului de zăpadă încă existent pe anumite traversări. În această după-amiază, un grup de turişti a căzut, podul de zăpadă rupându-se sub greutatea lor. Din fericire, nu au suferit accidentări, dar a fost nevoie de intervenţia salvatorilor montani aflaţi în patrulare, pentru a-i putea coborî în siguranţă”, au transmis salvamontiștii prahoveni.

Incidentul petrecut duminică a confirmat încă o dată riscurile majore din zonă, chiar și în condițiile în care vremea la poalele munților poate părea stabilă și favorabilă drumețiilor. Grupul de turiști implicat în eveniment nu a fost rănit, însă situația a impus intervenția rapidă a echipelor de salvare montană, care se aflau în patrulare în zonă.

Salvamontiștii au reușit să îi ajute pe turiști să coboare în siguranță, fără a fi necesare evacuări medicale sau transport la spital. Cu toate acestea, autoritățile montane subliniază că astfel de situații pot deveni mult mai grave dacă turiștii ignoră recomandările oficiale și aleg să parcurgă trasee închise sau nemarcate ca fiind sigure.

În perioada următoare, echipele Salvamont Prahova vor efectua o reevaluare completă a tuturor traseelor de mare altitudine din Masivul Bucegi. În funcție de evoluția condițiilor meteo și de topirea stratului de zăpadă, vor fi actualizate informațiile privind accesibilitatea acestora.

Traseul Jepii Mici este unul dintre cele mai cunoscute și frecventate din Bucegi, fiind preferat de numeroși turiști care ajung în stațiunile de pe Valea Prahovei. Popularitatea sa ridicată îl transformă însă și într-unul dintre traseele cu risc crescut, mai ales în perioadele de tranziție dintre anotimpuri, când condițiile din munți se pot schimba rapid.

Salvamont Prahova recomandă turiștilor prudență maximă și respectarea strictă a indicațiilor oficiale, subliniind că muntele rămâne imprevizibil chiar și în plină vară calendaristică.