Legendele Munților Bucegi care atrag mii de turiști în România. Povestea tunelurilor secrete prin care se crede că ajungi în Egipt

Există mai multe măsurători care au arătat că în România există tot felul de tuneluri subterane, unele dintre acestea s-ar afla chiar în Munții Bucegi. Cei care au străbătut această zonă dintr-o parte în cealaltă susțin că au găsit „gura de rai”. Este vorba de locul unde nu obosești niciodată. Amatorii drumețiilor montane spun că acest loc s-ar afla pe Piciorul Muntelui Doamnele, pe drumul dinspre Peştera spre Doamnele. Alți drumeții suțin că „gura de rai” este pe ruta Cabana Omu – Peştera, tot pe creasta Doamnelor.

Una dintre poveștile despre această zonă spune că există o rețea de galerii subterane în interiroul Bucegilor. Mulți turiști au crezut că există o rețea prin care se comunică pe sub pămînt cu piramile din Egip. Mai mult decât atât, alții au spus că există o bază secretă pe care nimeni nu o cunoaște. O altă teorie conspiraționistă susține că aceste tuneluri au fost construite de extratereștrii care monitoriează cu mare atenție tot ceea ce se întâmplă pe pământ.

Care sunt atracțiile turistice din Munții Bucegi

Turiștii străini au aflat tot felul de povești și legende privind zona Bucegilor de pe Youtube. Cei care se ocupă de contul „Frame Hunters Media” au postat mai multe videoclipuri în care vorbesc despre această zonă și atracțiile turistice de acolo, printre care se numără Sfinxul, Babele și Vârful Omu. Există foarte multe mituri și legende în legătură cu anumite tuneluri intercontinentale, care leagă între ele locuri mistice de pe pământ.

Este important de precizat că în fiecare an, pe data de 28 noiembrie, sute de iubitori ai fenomenelor paranormale se întâlnesc la Sfinx pentru a se încărca de la „piramida energetică”. Tunelurile din Bucegi ar fi cunoscute de foarte puține persoane și ar fi fost construite pe vremea dacilor, perioadă în care aveau un rol strategic. În aceste tuneluri erau ascunse comori.

„Acolo, sub Sfinx, se află o bază extraterestră, păzită de soldați. Acolo trăiesc giganți, la 10 mile sub suprafața pământului. Tărâmul electric sigilat a fost separat de alte zone cu cupolă, fiecare găzduind o specie diferită, gândiți-vă la o foaie infinită de folie cu bule așezată pe o suprafață plată nelimitată”, este comentariul unui internaut la unul dintre clipurile video despre Munții Bucegi.

Ce au arătat măsurătorile realizate de experți

Experții care s-au ocupat de măsurători au spus că există galerii prin care se poate ajunge la vârfurile Retezat, Ceahlău și Rarău direct prin munte. De asemenea, în aceste zone ar fi, la fel ca pe Vârful Omu, sanctuare care, împreună, formau „Triunghiul de aur“ al Daciei. Geologii au explicat că nu există niciun secret legat de Sfinx sau Babe, locații care atrag mii de turiști.

„Pentru geologie nu au o mare importanţă, geologic nu au secrete. Mai profan spus, este un sandvici de straturi de roci cu diferenţiere a durităţii, şi prin fenomenul de abraziune au luat aceste forme. Dar o mare importanţă o au pentru geoturism, şi-aici sunt de acord cu conceptul de minune naturală a României, foarte spectaculoasă de altfel, motiv pentru care a pus probleme şi istoricilor care au încercat să arate că sunt modelate prin intervenţie umană“, a declarat Dan Grigore, cercetător la Muzeul Naţional de Geologie din Bucureşti.

Serviciile secrete americane au venit în Munții Bucegi

Radu Cinamar, autor care a scris mai multe cărți privind secretele din Munții Bucegi, a spus, în urmă cu 20 de ani, că o echipă specială din Departamentul Zero al SRI ar fi făcut o mare descoperire în această zonă. Serviciile secrete americane și numeroși reprezentanți ai Illuminati au venit în România și au încercat ca întreaga situație să nu fie cunoscută publicului larg.

„Am atins triunghiul şlefuit, iar poarta a alunecat la loc, închizând accesul spre Marea Galerie. Abia după ce am deschis din nou poarta, trecând prin zona barajului de energie, mi-am dat seama că el era anulat. Deci comanda unică îndepărta obstacolul energetic şi totodată deschidea şi poarta din piatră care bloca accesul spre Marea Galerie. Ulterior, am făcut mai multe experimente, mai ales după ce am delimitat cu precizie zona de acţiune energetică a barajului”, a scris autorul în una dintre cărțile sale.

Cinamar a mai adăugat că generalul Obadea a atins doar cu un singur deget suprafața vizibilă a acestei bariere energetice și ulterior a fost cuprins de o senzație de amețeală și de greață. Mai mult decât atât, consilierul prezidențial american a fost trântit la pământ, după ce a atins ziduul energetic. El și-a revenit doar cu ajutorul medicului. „Nimeni nu a mai dorit să încerce să străbată zidul energetic. Probabil că cei trei militari care au murit au avut un contact simultan pe o suprafaţă mult mai mare, care le-a fost fatal”, a mai scris autorul în cartea sa.

Reţeaua de tuneluri secrete din Munții Bucegi

Teoria că ar exista o rețea de tuneluri și săli secrete în munții din România a fost alimentată și de declarațiile unui profesor din Iași. Acesta a spus că a intrat într-un astfel de tunel din Suceava și că a realizat o cercetare bazată pe metode neconvențioanale, precum salturi în spaţiu, dedublare sau telepatie. Profesorul a spus că nu și-a mai continuat studiile privind aceste tuneluri în ultimii ani. Cadrul didactic a subliniat că a fost foarte interesat să afle dacă în aceste tuneluri a trăit o civilizație străveche.

„Cercetările le-am început din judeţul Suceava, unde există o poartă de intrare în această reţea de tuneluri subterane artificiale. De acolo, reţeaua porneşte în trei direcţii: una pe direcţia Rădăuţi – Suceava, o alta pe sub munţii Retezat, Bucegi, Ceahlău şi Satu Mare, iar o a treia trece pe sub muntele Godeanu, la vest de mănăstirea Tismana. Nu tunelurile m-au interesat efectiv, ci pentru mine a fost curiozitatea dacă am avut o civilizaţie străveche care le-a creat, şi ce rost aveau acestea. Cred că prin ele se făceau transferuri de populaţie, dar se transportau şi minereuri”, a declarat Constantin Bursuc, potrivit Adevărul.