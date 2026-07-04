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37 de turiști polonezi, salvați de jandarmi după întâlnirea cu o ursoaică în Munții Călimani

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37 de turiști polonezi, salvați de jandarmi după întâlnirea cu o ursoaică în Munții CălimaniSursa foto: Facebook/Observatorul de urși
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Din cuprinsul articolului

Un grup format din 37 de turiști din Polonia a fost ajutat, sâmbătă, de jandarmii montani din Vatra Dornei să coboare în siguranță de pe munte, după ce în apropierea traseului pe care se aflau a fost observată o ursoaică împreună cu puiul ei. Incidentul a avut loc în zona Carierei Călimani, din județul Suceava, potrivit Jandarmeriei.

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Prezența animalului a fost semnalată de un jandarm aflat în timpul liber, care se afla într-o drumeție. Acesta a observat că turiștii erau în apropiere și a cerut sprijinul colegilor pentru prevenirea unui incident.

„Intervenţia a avut loc după ce un jandarm aflat în timpul liber, într-o drumeţie, a observat animalul sălbatic în apropierea traseului. Văzând în zonă turiştii, pentru a elimina orice pericol, acesta a solicitat sprijinul colegilor aflaţi în serviciu”, potrivit Jandarmeriei Române.

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Turisti. Sursa foto: Facebook/ Jandarm

Intervenție contracronometru

Echipajele montane au intervenit rapid și i-au însoțit pe cei 37 de turiști până la autocar. Membrii grupului au povestit că au văzut ursoaica și puiul acesteia pe traseu, înainte ca jandarmii să ajungă la fața locului.

Autoritățile atrag atenția că întâlnirile cu animalele sălbatice pot deveni periculoase și le recomandă turiștilor să păstreze distanța față de urși, să nu se apropie pentru fotografii, să nu îi hrănească și să sune imediat la 112 în cazul în care observă un astfel de animal.

„Vă reamintim că, în cazul observării unui urs, este important să nu vă apropiați de animal, să nu încercați să îl fotografiați sau hrăniți și să anunțați de îndată autoritățile prin apel la 112”, mai arată Jandarmeria.

Bărbat atacat de urs în județul Brașov

Recent, un bărbat în vârstă de 53 de ani a fost atacat de un urs pe DJ104A, între localitățile Mărgineni și Bucium. Incidentul a mobilizat mai multe echipaje de intervenție.

La fața locului au ajuns un echipaj de jandarmi, un echipaj SMURD, dar și elicopterul SMURD 337, pentru acordarea primului ajutor și transportarea victimei.

În urma atacului, bărbatul a suferit mai multe răni la nivelul scalpului și abdomenului. În momentul sosirii salvatorilor, acesta era conștient și a primit îngrijiri medicale de urgență.

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