Salvamont România a lansat un apel către iubitorii muntelui, reamintind că o excursie reușită în natură presupune mai mult decât echipament adecvat și condiție fizică. Salvatorii au publicat pe pagina oficială „Codul eticii turismului montan”, un set de principii care promovează responsabilitatea, respectul și comportamentul civilizat în zonele montane.

Potrivit Salvamont, alegerea unui traseu trebuie făcută în funcție de experiența și pregătirea fiecărui turist, iar evaluarea corectă a riscurilor este esențială pentru siguranța pe munte.

„Să nu pleci niciodată într-o excursie pentru care nu eşti pregătit: alegeţi întotdeauna un itinerar realizabil, să ai în vedere mereu că în munţi există pericole pe care cu prevedere şi înţelepciune le poţi evita”, arată aceștia.

Salvatorii montani atrag atenția că o excursie trebuie planificată cu atenție, iar atitudinea față de ceilalți participanți este la fel de importantă ca pregătirea materială.

„Să pregăteşti fiecare excursie amănunţit, cu gândul şi fapta, indiferent dacă urci singur, cu prietenii sau călăuzit; echipamentul sufletesc trebuie să fie tot atât de bine pregătit ca şi echipamentul tău material; cu oamenii pe care îi vei întâlni pe munte să ştii să te porţi, insuflându-le încredere şi căutând să îi înţelegi”, mai spun ei.

Codul include și recomandări privind comportamentul în raport cu ceilalți turiști, accentul fiind pus pe respect, bun-simț și solidaritate.

„Nu uita când eşti pe munte de educaţia şi buna creştere pe care le-ai primit de la mama şi în şcoală; să umbli cu schiurile şi beţele astfel încât să nu ameninţi nici ochii, nici hainele vecinului tău; dacă te întâlneşti în drum cu un călător singuratic salută-l sau răspunde-i la salut; renunţă la obiceiurile de mahala, asta a vrut să spună autorul când a afirmat: „Auf der Berger ist die Freiheit.” (în munţi e libertate)”, conform sursei.

Un capitol important al codului este dedicat conservării mediului și respectării liniștii muntelui. Salvamont atrage atenția că turiștii trebuie să lase locurile pe care le vizitează în aceeași stare în care le-au găsit.

„Să nu pângăreşti locurile prin care treci şi să nu murdăreşti frumuseţile naturii; nu uita că şi cel care vine după tine vrea să bea din izvorul limpede pe care tocmai acum îl tulburi; în general să nu ţipi pe munte deoarece aceasta nu place nici oamenilor, nici animalelor şi nici ţie nu-ţi face bine”, explică salvamontiștii.

În cazul excursiilor organizate, responsabilitatea liderilor de grup este și mai mare, arată salvatorii montani.

„Dacă eşti călăuză sau conducător să nu-ţi manifeşti superioritatea asupra celor mai slabi decât tine; posibilităţile celui mai slab să fie unitatea de măsură a excursiei; nu uita că a părăsi un om pe munte poate fi o crimă”, continuă aceștia.

Printre principiile incluse în cod se regăsesc și recomandări privind respectarea regulilor din cabanele montane, protejarea vegetației, respectul față de comunitățile locale și evitarea comportamentelor care afectează experiența celorlalți turiști.

În încheiere, Salvamont România transmite că muntele trebuie privit cu respect și responsabilitate, iar experiența montană nu ar trebui transformată într-o competiție pentru recorduri sau performanțe cu orice preț.

„Nu profana munţii prin mania recordurilor; înţelege-le sufletul”, au încheiat salvamontiștii.