Noaptea Muzeelor, 2025. Expoziții și evenimente speciale. Program complet

Pe 17 mai, România își deschide porțile către artă, istorie și cultură prin evenimentul „Noaptea Muzeelor”, ajuns la cea de-a XXI-a ediție.

După ce inițial fusese anunțată anularea sa din cauza lipsei fondurilor și a alegerilor prezidențiale, organizatorii au reușit să găsească o soluție, iar acum peste 70 de instituții culturale din întreaga țară se pregătesc să primească vizitatori.

Evenimentul este coordonat de Rețeaua Națională a Muzeelor din România și finanțat de Ministerul Culturii, asigurând astfel o seară plină de experiențe inedite.

Atracțiile principale ale ediției din acest an

În București, evenimentul oferă acces la unele dintre cele mai impresionante expoziții ale momentului.

Art Safari, în colaborare cu magazinul Dependent de Artă, prezintă „Expoziția de 1.000.000 de euro”, o colecție rară de picturi-capodopere ale marilor maeștri ai artei românești.

Vizitatorii vor putea admira lucrări care au marcat istoria picturii naționale, însă accesul nu va fi gratuit, prețul unui bilet fiind de 60 de lei.

Tot în Capitală, Muzeul Național al Țăranului Român invită publicul să descopere expoziția „Legea Creștinească”, care aduce în prim-plan elemente ale tradiției religioase și culturale din mediul rural românesc.

În plus, vizitatorii vor avea acces la șase expoziții temporare, dar și la Târgul de Sfinții Împărați Constantin și Elena, care promite o atmosferă autentică, plină de culoare și tradiție. Intrarea va fi liberă între orele 18:00 și 20:00.

O altă atracție inedită este Museum of Immersive New Art (MINA), care va oferi publicului o experiență captivantă prin show-ul „Egiptul Antic – Sub Privirea Zeilor”.

Spectacolul, realizat de echipa MINA, va transporta vizitatorii într-o lume fascinantă, plină de simboluri și mistere ale civilizației egiptene.

Evenimentul va avea loc între orele 20:30 și 01:30, iar biletele vor fi la jumătate de preț.

Evenimentul se extinde în marile orașe din țară

„Noaptea Muzeelor” nu se rezumă doar la București. Instituții din Cluj-Napoca, Iași, Bacău, Alba Iulia, Tulcea, Galați, Arad și Craiova vor lua parte la acest proiect cultural de amploare, oferind vizitatorilor experiențe variate.

În Cluj-Napoca, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei își va deschide porțile la ora 16:00, iar între orele 16:00 și 18:00, va găzdui un atelier de artă muzeală.

De asemenea, vor fi accesibile expozițiile permanente „Lapidariul roman” și „Lapidariul medieval și premodern”, precum și o expoziție temporară dedicată Egiptului Antic. Intrarea va fi gratuită, iar evenimentul va dura până la ora 24:00.

La Iași, Muzeul Municipal „Regina Maria” propune o incursiune în cultura japoneză prin expoziția „Mărturii ale artei Japoneze din perioadele Edo și Meji”, care prezintă stampe tradiționale, obiecte decorative și piese de porțelan.

În plus, vizitatorii vor putea explora expoziția permanentă a muzeului, dedicată originilor și culturii moderne ale orașului.