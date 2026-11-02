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Șeful Poliției Criminale din Serbia, Marko Kricak, arestat. E suspectat de abuz în serviciu și violențe

Șeful Poliției Criminale din Serbia, Marko Kricak, arestat. E suspectat de abuz în serviciu și violențe
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Din cuprinsul articolului

Marko Kricak, șeful Poliției Criminale din Serbia, a fost arestat duminică în cadrul unei anchete privind o crimă comisă în mediul interlop, potrivit Telegraf.rs.

Șeful Poliției Criminale din Serbia, acuzat în trecut de brutalitate la proteste

Oficialul, acuzat în trecut de studenți de brutalitate la protestele antiguvernamentale, este suspectat de abuz în funcție și de maltratarea unei persoane în timpul unei investigații. Un alt oficial al poliției a fost reținut în același dosar.

Kricak, în vârstă de 42 de ani, și Bosko Sekulovic, șeful Serviciului de combatere a criminalității din cadrul Poliției Criminale, au fost arestați în urma unei operațiuni anunțate de parchet.

Procurorul-șef al Înaltului Parchet din Belgrad, Nenad Stefanovic, a precizat că reținerile nu au legătură cu rezultatul alegerilor legislative.

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Totul a pornit de la un interlop ucis

Cei doi sunt suspectați că și-au folosit abuziv funcțiile și nu și-au îndeplinit obligațiile profesionale, provocând prejudicii și încălcând grav drepturile fostului șef al Poliției din Belgrad, Veselin Milic.

Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi fost comise în timpul investigației privind uciderea unui bărbat, prezentat drept membru al lumii interlope, într-un restaurant din Belgrad, în luna mai. Kricak este suspectat și că ar fi maltratat și agresat o persoană în cursul anchetei.

Cei doi oficiali au fost plasați în detenție pentru 48 de ore, urmând să fie audiați de procuror.

Proteste în Serbia

Proteste în Serbia. Sursa foto: Platforma X

Acuzații mai vechi privind reprimarea protestelor din Serbia

Veselin Milic a depus anterior o plângere împotriva celor doi, acuzându-i că au transmis procurorilor probe selective, incomplete și false. Fostul șef al poliției din Belgrad petrecuse aproape două luni în detenție.

Marko Kricak a fost criticat și de mișcarea studențească pentru presupuse acte de violență la manifestațiile împotriva puterii. În august 2025, mai mulți studenți au afirmat că au fost bătuți sau maltratați de membri ai unei unități conduse de acesta.

Studenta Nikolina Sindjelic l-a acuzat personal pe Kricak că a lovit-o și a amenințat-o cu violul în timpul unei rețineri într-un garaj al Guvernului, la Belgrad. Ministerul de Interne a respins atunci acuzațiile.

Ascensiunea lui Kricak în structurile poliției a fost asociată de presa locală cu loialitatea față de fostul președinte Aleksandar Vucic.

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