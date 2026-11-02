Politica

Inspectoratele școlare dispar în 2027. Ce instituții le vor înlocui și ce se schimbă pentru inspectori

Inspectoratele școlare dispar în 2027. Ce instituții le vor înlocui și ce se schimbă pentru inspectoriSorin Ionescu / sursa fto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Inspectoratele școlare județene ar urma să fie desființate până la 31 august 2027 și înlocuite cu direcții județene de învățământ, potrivit planului anunțat de ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar, Sorin Ionescu. Ministerul Educației pregătește reorganizarea structurilor teritoriale, astfel încât noua organizare să devină funcțională de la 1 septembrie 2027, odată cu începerea anului școlar 2027-2028.

Declarațiile au fost făcute de Sorin Ionescu la TVR INFO la 1 noiembrie 2026. Oficialul a precizat că în minister au început discuțiile pentru accelerarea procesului și că obiectivul este aplicarea prevederilor Legii învățământului preuniversitar.

Schimbarea ar modifica modul în care este organizată administrația educației la nivel județean și ar putea influența inclusiv ocuparea funcțiilor de conducere și de inspecție școlară.

De la inspectorate școlare la direcții județene de învățământ

Reorganizarea este prevăzută de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, care stabilește o nouă arhitectură instituțională pentru administrarea sistemului de învățământ.

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Aplicarea prevederilor referitoare la această reorganizare a fost însă amânată. Potrivit lui Sorin Ionescu, actuala prorogare expiră la 31 august 2027, iar ministerul își propune să nu mai prelungească termenul.

„Este unul dintre lucrurile pe care ni le-am propus. Chiar în aceste zile avem discuții cu toți oamenii din minister pentru a accelera acest proces. Așa cum știți, această prorogare expiră la 31 august 2027, adică exact la sfârșitul anului școlar. Este ceea ce ne dorim, ca la 1 septembrie să punem în practică o lege care a fost dată în urmă cu câțiva ani”, a declarat ministrul la TVR INFO.

Prin urmare, obiectivul anunțat este ca noua structură administrativă să fie pregătită înainte de începutul anului școlar 2027-2028. Pentru atingerea acestuia, ministerul trebuie să stabilească organizarea instituțională și modul în care vor fi preluate atribuțiile exercitate în prezent de inspectoratele școlare.

Sorin Ionescu și-ar fi dorit concursuri și pentru inspectori

Un alt subiect abordat de ministrul delegat privește ocuparea funcțiilor de inspector școlar. Sorin Ionescu a spus că și-ar fi dorit ca, pe lângă concursurile pentru directorii unităților de învățământ, să fie organizate și concursuri pentru inspectori.

Oficialul consideră că selecția profesională ar trebui să fie criteriul principal pentru ocuparea acestor poziții, nu susținerea politică.

„Mi-aș fi dorit ca, pe lângă concursul de directori, să avem și concurs de inspectori, astfel încât toți acești oameni să fie validați nu de USR, PNL sau de altă factură, ci de o susținere profesională în urma unor rezultate”, a explicat Sorin Ionescu.

Ministrul a vorbit și despre nemulțumirile existente în teritoriu, unde situația numirilor în funcțiile de conducere a fost percepută de unii drept nedreaptă.

El a explicat că, din punct de vedere juridic, inspectoratele nu puteau organiza concursuri pentru inspectori în condițiile în care noua arhitectură instituțională nu mai prevedea existența lor în forma actuală.

În același timp, Ionescu a amintit că inspectorii numiți sau susținuți politic au participat la organizarea concursurilor pentru directorii de școli.

Discuții despre schimbările din sistemul de educație

Declarațiile ministrului au fost făcute și în contextul discuțiilor politice privind conducerea inspectoratelor școlare. Sorin Ionescu a fost întrebat despre solicitările PSD referitoare la schimbarea inspectorilor generali numiți de PNL și USR.

elevi

Elevi. Sursa foto: AI

Acesta a afirmat că nu are o problemă să colaboreze cu persoane provenite din diferite zone politice sau profesionale. A făcut însă distincția între colaborarea instituțională și responsabilitatea politică a celor care au fost numiți în funcții.

În opinia sa, profesionalizarea conducerii din educație trebuie să îi vizeze atât pe inspectori, cât și pe directorii unităților de învățământ. Scopul ar trebui să fie îmbunătățirea managementului școlar și aplicarea coerentă a politicilor educaționale la nivel național.

Ce nu se știe încă despre noile direcții județene

Deși termenul urmărit de Ministerul Educației este 1 septembrie 2027, mai multe detalii privind reorganizarea trebuie clarificate înainte de aplicarea efectivă a măsurii.

Printre aspectele care necesită stabilire se numără:

  • tructura administrativă și organizarea noilor direcții județene;
  • atribuțiile pe care acestea le vor prelua de la inspectoratele școlare
  • modul de ocupare a funcțiilor de conducere;
  • statutul și repartizarea personalului existent;
  • procedurile prin care va fi asigurată continuitatea activităților de inspecție și îndrumare școlară.

Până la clarificarea acestor aspecte și adoptarea măsurilor administrative necesare, desființarea inspectoratelor rămâne un obiectiv de reorganizare anunțat de conducerea ministerului, cu termenul de aplicare stabilit pentru anul 2027.

Ce urmează pentru inspectoratele școlare

Dacă planul Ministerului Educației va fi pus în practică la termen, actualele inspectorate școlare județene vor fi înlocuite cu direcții județene de învățământ începând cu 1 septembrie 2027.

Reorganizarea va reprezenta una dintre schimbările importante ale administrației educaționale din România. Rămâne de văzut cum vor fi stabilite atribuțiile noilor instituții și în ce condiții vor fi selectați viitorii responsabili din sistem.

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