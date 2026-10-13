Ministrul Educației, Mihai Dimian, susține limitarea prelungirilor mandatelor interimare pentru funcțiile de conducere din școli și inspectorate, însă concursul pentru ocuparea posturilor de inspector școlar general nu a fost organizat de ani de zile. Declarația vine cu o zi înainte de prima probă a concursului național pentru directorii de școli, programată marți, 13 octombrie, potrivit Edupedu.

Ministrul afirmă că ocuparea funcțiilor de conducere prin concurs trebuie să devină regula și că persoanele care nu participă nici la a doua sesiune de concurs nu ar trebui să mai beneficieze de prelungirea interimatului.

„Consider că ocuparea funcțiilor de conducere prin concurs trebuie să fie regula. Interimatul este o soluție pe termen scurt, iar prelungirea sa repetată menține incertitudinea și afectează stabilitatea și predictibilitatea necesare unui management educațional performant.

Din punctul meu de vedere, cei care ocupă interimar aceste funcții și nu participă nici la a doua sesiune de concurs nu ar trebui să mai beneficieze de prelungirea mandatului. Susțin, de asemenea, limitarea numărului de prelungiri ale mandatelor interimare în funcțiile de conducere.

Acest principiu ar trebui să se aplice atât în unitățile de învățământ, cât și la nivelul conducerii inspectoratelor„, scrie Dimian pe Facebook.

Deși ministrul vorbește despre necesitatea ocupării funcțiilor de conducere prin concurs, situația inspectoratelor școlare județene rămâne diferită. Mandatele inspectorilor școlari generali au expirat în 2021, iar de atunci nu a mai fost organizat un concurs pentru ocuparea acestor posturi.

Potrivit informațiilor publicate de Edupedu.ro, patru miniștri ai Educației au amânat organizarea concursurilor, în timp ce funcțiile au continuat să fie ocupate prin detașare în interesul învățământului.

Sistemul de numiri interimare permite inspectorilor școlari generali să numească, la rândul lor, alți inspectori, iar conducerea inspectoratelor poate influența numirea directorilor de școli. Fenomenul a fost descris de publicația Edupedu.ro drept „Pixiada”.

Raportul privind starea învățământului preuniversitar arată că toate funcțiile de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct și inspector școlar au fost ocupate prin detașare în interesul învățământului, în contextul reorganizării prevăzute de Legea învățământului preuniversitar.

Este vorba despre peste 1.100 de persoane din cele 42 de inspectorate școlare județene.

Ministrul Educației a amintit că a aprobat metodologia pentru organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor de inspector școlar din viitoarele Direcții Județene de Învățământ Preuniversitar și din Direcția Municipiului București de Învățământ Preuniversitar.

„În acest mandat, am aprobat și metodologia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar, inclusiv din viitoarele Direcții județene de învățământ preuniversitar și din Direcția Municipiului București de Învățământ Preuniversitar.

Reorganizarea inspectoratelor este prevăzută la art. 116 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Aplicarea acestei prevederi a fost amânată succesiv: prin OUG nr. 115/2023 până la începutul anului școlar 2025–2026, prin OUG nr. 156/2024 până la începutul anului școlar 2026–2027, iar prin Legea nr. 141/2025 până la începutul anului școlar 2027–2028.

Prin urmare, potrivit termenului legal actual, reorganizarea este prevăzută pentru septembrie 2027, iar concursurile pentru inspectorii școlari din noile direcții vor putea fi organizate în acest cadru. Metodologia este deja aprobată”, spune Dimian.

Metodologia invocată de ministru nu reglementează însă concursurile pentru funcțiile de inspector școlar general și inspector școlar general adjunct. Documentul vizează posturile de inspector școlar din viitoarele structuri județene, a căror înființare a fost amânată până la începutul anului școlar 2027–2028.

Proiectul de ordin a fost publicat în consultare publică la 15 iunie 2026 și reglementează organizarea concursurilor pentru funcțiile de inspector școlar din viitoarele direcții, precum și evaluarea acestora.

Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 a prevăzut înlocuirea inspectoratelor școlare cu Direcțiile Județene de Învățământ Preuniversitar și cu Direcția Municipiului București de Învățământ Preuniversitar.

Aplicarea prevederilor a fost însă amânată succesiv prin acte normative ulterioare. Cea mai recentă amânare menționată în explicațiile ministrului este prevăzută de Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

Articolul XLIII alin. (1) lit. c) din această lege prevede că „prevederile art. 116-119 se prorogă până la începutul anului școlar 2027-2028”.

Aceste articole reglementează organizarea și funcționarea viitoarelor direcții județene de învățământ și a structurii din București.

Astfel, metodologia pentru inspectorii școlari din noile direcții nu rezolvă problema ocupării prin concurs a funcțiilor de conducere din actualele inspectorate.

Discuția despre ocuparea funcțiilor de conducere prin concurs are loc și pe fondul unei situații neobișnuite la Buzău. Inspectoratul Școlar Județean a anunțat luni, 12 octombrie, suspendarea concursului pentru funcțiile de director și director adjunct din școlile județului, sesiunea august-decembrie 2026.

Decizia a fost luată după ce Tribunalul Buzău a admis, pe 8 octombrie, cererea directoarei Școlii Gimnaziale „Pamfil Georgian” din Gura Teghii, Elena Carmen Popescu.

Instanța a suspendat decizia prin care noua conducere a inspectoratului reorganizase, pe 2 septembrie, Consiliul de administrație al instituției, precum și toate hotărârile adoptate de acesta. Hotărârea este executorie, dar poate fi atacată cu recurs. Inspectoratul a anunțat că va contesta decizia.

Consiliul de administrație fusese reorganizat la o zi după numirea noii conduceri a inspectoratului de către ministrul Educației, prin detașare în interesul învățământului, începând cu 1 septembrie.

În următoarele cinci săptămâni, consiliul a adoptat șase hotărâri, inclusiv una privind schimbarea conducerii a șapte școli, la 4 septembrie, ultima zi lucrătoare înainte de începerea cursurilor.

Prima probă a concursului național pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din școlile de stat este programată marți, 13 octombrie. Peste 7.000 de candidați au dosarele validate, însă situația diferă de la un județ la altul, după suspendarea procedurii în Buzău.

Declarațiile ministrului privind limitarea interimatului readuc în discuție modul de ocupare a funcțiilor de conducere din sistemul de învățământ. În timp ce pentru directorii de școli există o nouă sesiune de concurs, posturile de inspector școlar general continuă să fie ocupate prin numiri interimare, fără o procedură națională de selecție prin concurs organizată din 2021.