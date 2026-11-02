Lovirea unui om pe trecerea de pietoni, pedepsită foarte diferit

Accidentarea unei persoane pe trecerea de pietoni este una dintre cele mai frecvente situații care pot duce la dosar penal, dar sancțiunea depinde de numărul de zile de spitalizare. Când victima supraviețuiește, fapta se încadrează la vătămare corporală din culpă (art. 196 Cod penal).

Dacă pietonul are nevoie de peste 90 de zile de îngrijiri medicale, se aplică alineatele (2) și (3) ale articolului 196. Pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă penală.

În practică, majoritatea șoferilor primesc închisoare cu suspendare (de obicei între 8 luni și 1 an și jumătate) plus interdicția de a conduce pe o perioadă de 1–4 ani. Despăgubirile civile pot ajunge însă la zeci de mii de euro.

Aici situația se schimbă radical. Dacă leziunile necesită sub 90 de zile de îngrijiri medicale și șoferul nu era băut, drogat sau fără permis, fapta nu constituie infracțiune. Rămâne doar contravenție. Șoferul riscă:

amendă (de obicei câteva sute de lei);

suspendarea permisului pe 60 de zile.

Atât. Nu există dosar penal, nu există cazier, nu există pedeapsă cu închisoarea. După două luni, șoferul în cauză e liber să circule, deși a lovit un om care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni.

Chiar și atunci când leziunile depășesc 90 de zile, acțiunea penală pentru vătămare corporală din culpă se pune în mișcare doar la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Dacă victima nu depune plângere sau o retrage ulterior, dosarul se clasează. Mulți șoferi scapă astfel de urmărirea penală pur și simplu pentru că partea vătămată decide să nu mai continue.

Despăgubirile civile pot fi cerute separat, dar în practica judiciară multe dosare se închid prin tranzacție sau prin sume relativ modeste când leziunile nu sunt foarte grave.

Cu toate că pe trecerea de pietoni, prioritatea rămâne absolută, din punct de vedere penal diferența dintre 89 și 91 de zile de îngrijiri medicale este uriașă.

Sub pragul de 90 de zile, șoferul scapă, de regulă, doar cu amendă și suspendarea permisului pe două luni. Iar chiar și peste acest prag, lipsa plângerii prealabile poate duce la clasarea dosarului.