Șoferii ar putea scăpa de amenda enormă pentru acte uitate acasă

Șoferii care nu au asupra lor permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau alte documente solicitate de polițiști în trafic ar putea să nu mai fie sancționați dacă informațiile necesare pot fi verificate în bazele de date oficiale. Măsura este prevăzută într-un proiect de modificare a Codului rutier, înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților din 26 octombrie 2026.

Inițiativa legislativă a fost adoptată de Senat la 23 iunie 2026, iar Camera Deputaților este forul decizional. Proiectul vizează modificarea articolului 35, alineatul 2, din Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

În prezent, participanții la trafic trebuie să prezinte, la solicitarea polițistului rutier, documentul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului, actele referitoare la bunurile transportate și alte documente prevăzute de lege.

Noua reglementare ar introduce posibilitatea ca obligația de prezentare să fie considerată îndeplinită și atunci când șoferul nu poate înmâna documentele în format fizic, dar datele aferente pot fi consultate electronic de către polițist.

„Obligația de prezentare a documentelor este considerată îndeplinită dacă datele aferente pot fi verificate de către polițistul rutier prin accesarea bazelor de date oficiale”, se arată în textul propus.

Legislația în vigoare sancționează refuzul de a înmâna documentele solicitate de polițistul rutier cu amendă din clasa a III-a de sancțiuni, echivalentă cu șase până la opt puncte-amendă.

La o valoare de 216,25 lei pentru un punct-amendă, aplicabilă de la 1 iulie 2026, sancțiunea se situează între 1.297,50 și 1.730 de lei.

Potrivit expunerii de motive, actualele prevederi pot duce la sancționarea conducătorilor auto chiar dacă documentele lor sunt valabile și informațiile pot fi verificate în sistemele Poliției Române.

Inițiatorii consideră că aplicarea unei amenzi pentru lipsa documentului fizic este disproporționată în situațiile în care autoritățile pot confirma electronic îndeplinirea condițiilor legale pentru conducerea unui vehicul.

Aceștia susțin că sancționarea unor asemenea situații poate genera amenzi inutile și este în contradicție cu procesul de digitalizare a administrației publice.

Proiectul se află în procedură parlamentară, iar Camera Deputaților urmează să decidă asupra formei finale a actului normativ. Pentru ca modificările să devină aplicabile, legea trebuie adoptată definitiv, promulgată și publicată în Monitorul Oficial.

Până la îndeplinirea acestor etape și intrarea în vigoare a noilor prevederi, șoferii trebuie să respecte obligațiile stabilite de legislația rutieră în vigoare.