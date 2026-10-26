Un proiect al Ministerului Afacerilor Interne prevede posibilitatea imobilizării vehiculelor pentru care nu a fost achitată taxa de parcare, în condițiile stabilite prin reglementările locale.

Dacă proprietarul nu plătește sumele datorate și costurile aferente în termen de cinci zile consecutive, mașina ar putea fi ridicată începând cu a șasea zi și transportată într-un spațiu special amenajat.

Măsura ar permite administratorului drumului sau autorității locale să blocheze un vehicul pentru care nu a fost achitată taxa aferentă unui loc de parcare.

Aplicarea acestei prevederi ar urma să se facă în condițiile cadrului de reglementare local, astfel că procedurile concrete ar putea depinde de regulile privind parcarea stabilite de autoritățile competente.

Potrivit proiectului, imobilizarea nu ar fi neapărat ultima etapă a procedurii. Dacă, timp de cinci zile consecutive, nu sunt achitate taxa de parcare și costurile efective ale blocării vehiculului, autoritățile ar putea dispune ridicarea mașinii începând cu ziua a șasea.

Ulterior, vehiculul ar urma să fie dus într-un spațiu special amenajat pentru depozitare.

Pentru a-și recupera autoturismul, proprietarul ar trebui să achite toate sumele prevăzute. Acestea ar include taxa de parcare restantă, cheltuielile de imobilizare, costurile ridicării și transportului, precum și cele de depozitare.

Prin urmare, suma necesară recuperării mașinii ar putea crește în funcție de operațiunile efectuate și de perioada în care vehiculul rămâne în spațiul special amenajat.

Prevederea ridică și întrebări practice privind modul în care ar urma să fie constatată neplata, procedura de blocare a mașinii și informarea proprietarului.

Un aspect important este felul în care șoferul ar putea afla că vehiculul a fost imobilizat și ce se întâmplă dacă nu observă imediat notificarea sau nu reușește să achite sumele solicitate.

Detaliile privind aceste proceduri trebuie urmărite în forma proiectului și în eventualele norme de aplicare. Informațiile prezentate nu stabilesc, de la sine, cum va fi transmisă notificarea, ce modalități de plată vor exista sau ce procedură va fi disponibilă pentru contestarea măsurii.

Prevederea face parte dintr-un proiect legislativ, iar aplicarea sa depinde de adoptarea acestuia și de regulile care vor stabili modul concret de punere în practică.

Până atunci, mecanismul descris indică posibilitatea blocării vehiculelor pentru neplata parcării și a ridicării lor după cinci zile consecutive fără achitarea sumelor datorate.