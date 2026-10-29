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Reținut pentru că l-a pocnit pe șoferul care a dat cu mașina peste el pe trecerea de pietoni

Reținut pentru că l-a pocnit pe șoferul care a dat cu mașina peste el pe trecerea de pietoniTrecere de pietoni. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Dolj, după ce l-ar fi agresat pe șoferul care l-a lovit cu mașina pe trecerea de pietoni, pe un bulevard din Craiova.

Șoferul l-a reclamat pe cel pe care l-a lovit cu mașina când traversa regulamentar

Conflictul a izbucnit după ce conducătorul auto l-a lovit cu mașina pe pieton în timp ce acesta traversa strada regulamentar. În urma impactului, bărbatul nu ar fi suferit leziuni care să-i pună viața în pericol.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, sesizarea a fost făcută joi de un bărbat de 53 de ani, din Craiova, care a reclamat că a fost agresat fizic în timp ce se afla în trafic.

Conflict izbucnit după un incident pe trecerea de pietoni

Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit că incidentul s-a produs pe bulevardul Oltenia, la intersecția cu bulevardul Tineretului.

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Șoferul, în vârstă de 53 de ani, ar fi lovit un bărbat de 44 de ani care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. Deși pietonul nu a fost rănit grav, situația a degenerat rapid.

politie

politie / sursa foto: © Cateyeperspective | Dreamstime.com

Conform primelor verificări, bărbatul de 44 de ani ar fi lovit cu pumnii unul dintre geamurile portierei autoturismului. Ulterior, cei doi și-ar fi adresat reciproc injurii, iar schimbul de replici a dus la izbucnirea unui conflict spontan.

În timpul altercației, pietonul l-ar fi agresat fizic pe șoferul care a dat peste el cu mașina când traversa regulementar, pe trecerea de pietoni, potrivit informațiilor transmise de polițiști.

Pietonul lovit cu mașina, reținut, șoferul nu pățește nimic

În urma cercetărilor, polițiștii au dispus reținerea bărbatului de 44 de ani pentru o perioadă de 24 de ore.

Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și pentru clarificarea responsabilităților persoanelor implicate.

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