În această perioadă, pe masa oficialilor de la Bruxelles se află mai multe teme legate de salariile din UE, precum și despre condițiile de muncă ale angajaților. Pe 1 septembrie 2026, Eurofound a publicat raportul anual privind salariile minime în UE, analizând evoluția salariilor minime în 2026 și modul în care statele membre aplică Directiva europeană privind salariile minime adecvate. Raportul arată că stabilirea salariilor minime a devenit o temă tot mai importantă la nivel european. Dincolo de salarizare,angajatorii din Uniunea Europeană ar putea avea noi responsabilități privind protejarea sănătății angajaților. Printre măsurile propuse se numără evaluarea periodică a stresului profesional, a volumului de muncă și a efectelor produse de sistemele automatizate de monitorizare sau de luare a deciziilor. Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale din Parlamentul European cere Comisiei Europene să elaboreze o propunere legislativă privind riscurile psihosociale la locul de muncă.

Inițiativa urmărește introducerea unor cerințe minime la nivelul Uniunii Europene pentru prevenirea și reducerea factorilor care pot favoriza stresul profesional, epuizarea profesională și alte probleme de sănătate mintală sau fizică.

Membrii comisiei parlamentare susțin introducerea unor obligații juridice pentru angajatori, astfel încât aceștia să asigure condiții de muncă sigure și demne.

Riscurile psihosociale generate de activitatea profesională ar urma să fie recunoscute explicit și ca factori care pot contribui la apariția unor boli profesionale.

Propunerea a fost aprobată în comisia de specialitate cu 41 de voturi pentru, 12 împotrivă și patru abțineri.

Una dintre principalele măsuri propuse vizează evaluarea periodică a riscurilor psihosociale. Companiile ar trebui să analizeze factori precum volumul excesiv de muncă și intensitatea ridicată a activității.

În situațiile în care sunt identificate probleme, angajatorii ar urma să elaboreze planuri de acțiune și să adopte măsuri pentru reducerea riscurilor.

Evaluările ar putea deveni obligatorii și înaintea unor restructurări sau reorganizări importante. Aceleași reguli ar urma să se aplice în cazul introducerii unor forme de telemuncă, al sistemelor automatizate de luare a deciziilor sau al tehnologiilor utilizate pentru monitorizarea angajaților.

Eurodeputații cer ca tehnologiile bazate pe algoritmi să nu fie folosite într-un mod care să ducă la suprasolicitarea ori supravegherea excesivă a angajaților.

Propunerea pune accent și pe păstrarea controlului uman asupra acestor sisteme. Totodată, documentul susține dreptul angajaților de a se deconecta de la activitatea profesională în afara programului de lucru.

Noile reguli ar putea impune și politici clare pentru combaterea violenței, hărțuirii, bullying-ului și discriminării la locul de muncă.

Eurodeputații vor mecanisme prin care astfel de situații să poată fi identificate din timp, precum și protocoale pentru prevenirea lor. Angajații afectați de riscuri psihosociale ar trebui să primească rapid sprijin.

O atenție specială ar putea fi acordată persoanelor care au lipsit de la serviciu din cauza unor probleme asociate acestor riscuri. Pentru acestea ar putea fi elaborat un plan individual de revenire la muncă, cu modificarea programului, reorganizarea activității sau adaptarea sarcinilor și a volumului de muncă.

Parlamentul European citează date ale Organizației Internaționale a Muncii potrivit cărora peste 840.000 de persoane mor anual din cauza unor afecțiuni asociate riscurilor psihosociale.

Raportoarea Estelle Ceulemans susține că probleme precum burnout-ul, depresia, stresul și hărțuirea profesională sunt în creștere în Europa. Situația ar fi influențată inclusiv de utilizarea tot mai intensă a tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale la locul de muncă.

Potrivit acesteia, depresia asociată muncii generează costuri de aproximativ 100 de miliarde de euro anual în Uniunea Europeană.

Propunerea nu reprezintă, deocamdată, o lege în vigoare. Parlamentul European este așteptat să voteze inițiativa legislativă în prima sesiune plenară din octombrie.

În cazul în care solicitarea va fi aprobată, Comisia Europeană va avea la dispoziție trei luni pentru a comunica măsurile pe care intenționează să le adopte sau pentru a explica motivele pentru care nu va prezenta o propunere legislativă în sensul solicitat de Parlament.

Un alt subiect activ este transparența salarială. Noile reguli europene obligă statele să transpună Directiva privind transparența salarială, iar Belgia a cerut recent Comisiei Europene o prelungire a termenului de implementare.