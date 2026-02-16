Aderarea rapidă a Ucrainei la UE, un pas aproape imposibil. Explicația fostului ministru de externe Adrian Severin

Ideea integrării accelerate a Ucrainei în UE este, potrivit fostului ministru de Externe Adrian Severin, nerealistă și riscantă. În emisiunea HAI LIVE cu Robert Turcescu, fostul europarlamentar a explicat că aderarea nu depinde doar de voința politică, ci și de condițiile economice.

„Bun, asta este o prostie din toate punctele de vedere, iarăși este o formă de autoamăgire, pentru că integrarea în lumea europeană nu este doar o chestiune. de voință politică. Sigur, voința politică e importantă. Dar gândiți-vă că în momentul în care Ucraina ar deveni membra Uniunii Europene, să spunem că e astăzi, să ne imaginăm astăzi. Agenții economice ai Ucrainei ar veni cu mărfurile lor pe piața interna europeană și aici avem două probleme”, a explicat fostul ministru.

Fostul ministru de Externe Adrian Severin susține că agenții economici ucraineni își desfășoară activitatea în condiții extrem de dificile, între bombardamente, iar costurile de producție sunt uriașe, ceea ce îi face incapabili să concureze cu producătorii din restul Uniunii Europene.

„Pe de o parte, ei sunt niște agenți care mai produc printre două bombardamente și, din punctul acesta de vedere, costurile producției lor sunt imense și nu pot face față. competiției cu agenții economici din restul Uniunii Europene, iar pe de altă parte, încă nu au apucat să alinieze produsele lor. la standardele produsorilor europene. Și din punctul ăsta de vedere e invers față de punctul întâi, adică ele fac o concurență neloială producători”, continuă Adrian Severin.

De asemenea, fostul ministru susține că produsele lor nu sunt încă aliniate la standardele europene, creând o concurență neloială pentru companiile care investesc pentru ca produsele să fie ecologice, curate și de calitate. În viziunea sa, Aaeastă situație ar putea genera un „război” economic între agenții europeni și cei ucraineni.

„De data asta nu între state, ci între agenții economici europeni și agenții economici ucrainieni. Este doar un exemplu care poate fi dat. În același timp, sigur că economia, cât mai este aia economia ucraineană, este o economie de război”, a mai spus Adrian Severin.

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a declarat duminică, la Conferinţa de Securitate de la München, că Uniunea Europeană nu este pregătită să stabilească o dată concretă pentru aderarea Ucrainei, așa cum solicită președintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează EFE și Agerpres.

Kallas a explicat că ar mai fi „mult de lucru” în procesul de negociere a capitolelor care acoperă o gamă largă de politici, iar Ucraina caută un tratament preferențial pentru a adera rapid, chiar de anul viitor, sărind etapele obișnuite.

„Desigur, aderarea este extrem de importantă pentru Ucraina și pentru aceasta ea luptă. Totuși, trebuie să accelerăm procesul decizional dacă vrem să schimbăm situația, pentru că nu se poate ca un candidat să-și facă datoria și apoi să i se spună: «Nu sunteți pregătiți, mai așteptați!»”, a afirmat Kallas.

Ea a subliniat că prioritatea actuală a UE este să îi arate Ucrainei că este „parte a Europei” și că sprijinul pentru țară trebuie să fie clar și urgent.