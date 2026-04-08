Drumul expres Suceava-Siret, mai aproape de concretizare. Contract de aproape patru miliarde de lei pentru primele două loturi

Primii 43 de kilometri din drumul express Suceava-Siret au constructori desemnați, a anunțat Cristian Pistol, directorul general al CNAIR. Loturile 1 și 2 vor fi proiectate și executate de constructorii Far Foundation SRL - Automagistral Pivden SRL - Lincor Trans SRL, într-un contract în valoare totală de 3,72 miliarde de lei, fără TVA.

Potrivit acestuia, Lotul 1 va fi proiectat în 9 luni și executat în 24 de luni, iar Lotul 2 va beneficia de 12 luni pentru proiectare și tot 24 de luni pentru execuție. Pe traseul ambelor loturi vor fi ridicate 57 de structuri, printre care poduri, pasaje și viaducte, și vor fi amenajate patru noduri rutiere: Suceava Nord (DN29A), Suceava Vest (DN2-DN2P), DN2-DN2H (Rădăuți) și DN2 (Siret Sud).

„Contractul prevede inclusiv construcția unor parcări dotate cu stații de încărcare a autovehiculelor electrice”, a explicat Pistol.

Lotul 1, între Suceava și Dărmănești, are o lungime de 18,6 km, iar valoarea ofertată pentru lucrări a fost de 2,09 miliarde de lei, fără TVA. Lotul 2, între Dărmănești și Bălcăuți, măsoară 24,45 km, iar valoarea estimată ajunge la 1,63 miliarde de lei, fără TVA.

Directorul CNAIR a explicat că toate contractele pentru proiectarea și execuția Drumului Expres Suceava-Siret trebuie semnate până la sfârșitul lunii mai 2026, iar lucrările să fie finalizate până cel târziu în 2030.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a declarat că finanțarea proiectului va fi asigurată prin Instrumentul SAFE – Acțiunea pentru securitatea Europei, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2025/1106 al Consiliului European, care sprijină consolidarea industriei europene de apărare.

„În aceste condiții, viitorul Antreprenor va respecta toate standardele și normativele aplicabile, inclusiv prevederile Regulamentului UE nr. 1106/2025, astfel încât să fie asigurată utilitatea duală (civilă și militară) a noilor obiective de investiții”, a arătat oficialul.

Drumul Expres Suceava-Siret va avea o lungime totală de 55,7 km și va servi atât nevoilor civile, cât și celor militare, asigurând legătura între infrastructura rutieră românească și cea ucraineană. SAFE, instrument lansat de Comisia Europeană în 2025, sprijină proiectele de mobilitate militară și înzestrarea militară, iar România beneficiază de peste 16 miliarde de euro prin acest mecanism, dintre care 4,2 miliarde euro sunt alocate infrastructurii rutiere. Proiectele derulate de CNAIR pentru tronsonul Pașcani-Suceava și Drum Expres Suceava-Siret cumulează aproximativ trei miliarde euro, fără TVA.