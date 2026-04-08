Social

Drumul expres Suceava-Siret, mai aproape de concretizare. Contract de aproape patru miliarde de lei pentru primele două loturi

Comentează știrea
Suceava Siret. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Primii 43 de kilometri din drumul express Suceava-Siret au constructori desemnați, a anunțat Cristian Pistol, directorul general al CNAIR. Loturile 1 și 2 vor fi proiectate și executate de constructorii Far Foundation SRL - Automagistral Pivden SRL - Lincor Trans SRL, într-un contract în valoare totală de 3,72 miliarde de lei, fără TVA.

Primii 43 de kilometri ai Drumului Expres Suceava-Siret intră în lucru

Potrivit acestuia, Lotul 1 va fi proiectat în 9 luni și executat în 24 de luni, iar Lotul 2 va beneficia de 12 luni pentru proiectare și tot 24 de luni pentru execuție. Pe traseul ambelor loturi vor fi ridicate 57 de structuri, printre care poduri, pasaje și viaducte, și vor fi amenajate patru noduri rutiere: Suceava Nord (DN29A), Suceava Vest (DN2-DN2P), DN2-DN2H (Rădăuți) și DN2 (Siret Sud).

„Contractul prevede inclusiv construcția unor parcări dotate cu stații de încărcare a autovehiculelor electrice”, a explicat Pistol.

Suceava Siret. Sursa foto: Facebook

Reprezentantul CNAIR a oferit detalii despre termenul limită stabilit

Lotul 1, între Suceava și Dărmănești, are o lungime de 18,6 km, iar valoarea ofertată pentru lucrări a fost de 2,09 miliarde de lei, fără TVA. Lotul 2, între Dărmănești și Bălcăuți, măsoară 24,45 km, iar valoarea estimată ajunge la 1,63 miliarde de lei, fără TVA.

DIICOT a reconstituit scenariul pozelor regizate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta
NASA accelerează pregătirile pentru Artemis III, în timp ce echipajul Artemis II se întoarce spre Pământ
Directorul CNAIR a explicat că toate contractele pentru proiectarea și execuția Drumului Expres Suceava-Siret trebuie semnate până la sfârșitul lunii mai 2026, iar lucrările să fie finalizate până cel târziu în 2030.

Suceava-Siret, legătură cu partea ucraineană

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a declarat că finanțarea proiectului va fi asigurată prin Instrumentul SAFE – Acțiunea pentru securitatea Europei, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2025/1106 al Consiliului European, care sprijină consolidarea industriei europene de apărare.

„În aceste condiții, viitorul Antreprenor va respecta toate standardele și normativele aplicabile, inclusiv prevederile Regulamentului UE nr. 1106/2025, astfel încât să fie asigurată utilitatea duală (civilă și militară) a noilor obiective de investiții”, a arătat oficialul.

Drumul Expres Suceava-Siret va avea o lungime totală de 55,7 km și va servi atât nevoilor civile, cât și celor militare, asigurând legătura între infrastructura rutieră românească și cea ucraineană. SAFE, instrument lansat de Comisia Europeană în 2025, sprijină proiectele de mobilitate militară și înzestrarea militară, iar România beneficiază de peste 16 miliarde de euro prin acest mecanism, dintre care 4,2 miliarde euro sunt alocate infrastructurii rutiere. Proiectele derulate de CNAIR pentru tronsonul Pașcani-Suceava și Drum Expres Suceava-Siret cumulează aproximativ trei miliarde euro, fără TVA.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:29 - DIICOT a reconstituit scenariul pozelor regizate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta
08:21 - NASA accelerează pregătirile pentru Artemis III, în timp ce echipajul Artemis II se întoarce spre Pământ
08:15 - Liga Campionilor: Bayern a învins Real Madrid cu 2-1 într-un meci tensionat
08:07 - Prețul petrolului scade accelerat după suspendării atacurilor în Iran
08:01 - Ce scrie presa internațională despre moartea lui Mircea Lucescu, primul „dușman” al lui Pep Guardiola
07:54 - Băile termale din Ungaria, alese tot mai des de români pentru vacanța de Paște. La ce preț ajunge un sejur de câteva ...

HAI România!

Efectele adverse ale vaccinului expirat
Alecu Racoviceanu, despre o mare problemă a lui Donald Trump: Și-a ostilizat propriul electorat
Octavian Hoandră: Afacerea vaccinurilor e foarte murdară și aparține Bruxelles-ului
Proiecte speciale