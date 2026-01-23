Social

Ultimul lot al Drumului Expres Suceava-Siret, scos la licitație. Până când pot fi depuse ofertele 

Ultimul lot al Drumului Expres Suceava-Siret, scos la licitație. Până când pot fi depuse ofertele A7. Sursa foto: Facebook/Irinel Ionel Scriosteanu
CNAIR a lansat licitația pentru construirea Lotului 3 (Bălcăuți - Siret), parte a drumului expres Suceava-Siret din Autostrada Moldovei A7, termenul-limită pentru depunerea ofertelor fiind 12 februarie. „Întregul drum expres Suceava-Siret este acum în licitaţie!”, a scris Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, într-o postare pe Facebook.

Licitația pentru construirea lotului 3, lansată

Directorul general al CNAIR a anunțat că a fost lansată licitația pentru întregul drum expres Suceava-Siret.

„Promisiune îndeplinită: am făcut ultimul pas procedural pentru lansarea completă a celor 55,7 km ai acestui drum expres vital pentru nordul României şi pentru securitatea europeană”, a afirmat acesta.

Anunțul de participare pentru construirea Lotului 3 (Bălcăuți – Siret) a fost publicat joi, iar termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 12 februarie 2026.

Care este valoarea estimată a proiectului

Valoarea estimată a proiectului este de 1,55 miliarde de lei, fără TVA, iar durata este de 12 luni pentru proiectare și 30 de luni pentru execuție.

Proiectul pentru lotul 3 include:

  • proiectarea și construirea a 12,65 kilometri de drum expres nou;
  • modernizarea unui sector de 1,45 kilometri din DN2;
  • în premieră, modernizarea a 15 kilometri din drumul național M19, pe teritoriul Ucrainei.
Drumul expres Suceava-Siret

Drumul expres Suceava-Siret. Sursa foto: Facebook/Cristian Pistol

Situația loturilor 1 și 2 dintre Suceava și Bălcăuți este:

  • pentru ambele loturi, termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 30 ianuarie 2026;
  • Lotul 1 (Suceava – Dărmănești) are o lungime de 18,6 kilometri și o valoare estimată de 2,30 miliarde de lei, fără TVA;
  • Lotul 2 (Dărmănești – Bălcăuți) are o lungime de 24,45 kilometri și o valoare estimată de 1,88 miliarde de lei, fără TVA.

Proiectul, finanțat prin Instrumentul SAFE

Cristian Pistol a afirmat că întregul proiect, care are o valoare totală de 5,73 miliarde de lei, are un rol dual, civil și militar.

„Este finanțat prin Instrumentul SAFE (Acțiunea pentru securitatea Europei), în conformitate cu noul Regulament (UE) 2025/1106. România nu construiește doar drumuri; construim un coridor de stabilitate și consolidăm industria europeană de apărare. Prin acest proiect, Suceava și Siret devin puncte cheie pe harta strategică a continentului. Mergem înainte cu proiectele strategice pentru România și pentru Uniunea Europeană!”, a mai scris acesta, în postare.

