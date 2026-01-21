Germania propune un pachet investițional de miliarde pentru a obține licitația de submarine în Canada

Constructorul german de nave militare TKMS negociază cu firme din Germania și Norvegia un pachet de investiții de miliarde de dolari destinat guvernului canadian, în încercarea de a câștiga contractul pentru submarine, potrivit Reuters.

Demersul are loc într-o licitație extrem de competitivă pentru furnizarea de submarine moderne Marinei Regale Canadiene, în care TKMS se confruntă cu o ofertă rivală a companiei sud-coreene Hanwha Ocean, potrivit Reuters. Negocierile sunt avansate și implică companii din Germania și Norvegia pentru a consolida propunerea germană.

CEO-ul TKMS, Oliver Burkhard, a precizat că discuțiile depășesc domeniul apărării și includ investiții potențiale în metale rare, minerit, inteligență artificială și producția de baterii pentru industria auto. Strategia urmărește construirea unui „pachet economic amplu” pentru a crește atractivitatea ofertei în fața autorităților de la Ottawa.

Comanda pentru submarine este evaluată la peste 10 miliarde de euro, dar valoarea totală a pachetului ar putea fi mai mare, în funcție de angajamentele asumate în alte sectoare economice. Burkhard a confirmat discuții cu start-up-ul german Isar Aerospace, fără a preciza ceilalți parteneri implicați.

Un element central al ofertei îl reprezintă obligațiile de compensare, angajamente financiare pe termen lung de până la 30 de ani. TKMS analizează includerea investițiilor planificate în Canada în acest mecanism, o practică uzuală în contractele majore din domeniul apărării.

Inițiativa reflectă eforturile Germaniei de a-și consolida cooperarea în domeniul apărării, pe fondul tensiunilor geopolitice globale. TKMS, cel mai mare producător mondial de submarine convenționale, deține aproximativ 70% din flota non-nucleară a NATO și propune submarinul clasa 212CD, deja utilizat de Marina Norvegiană.

Canada a anunțat că programul său de achiziție de submarine urmărește atât modernizarea capacităților navale, cât și maximizarea beneficiilor economice interne. Autoritățile canadiene sunt așteptate să ia o decizie finală în 2026, iar CEO-ul TKMS va reveni în Canada în martie pentru noi runde de negocieri.