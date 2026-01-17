Cele mai performante elicoptere militare ale secolului XXI

De la apariția lor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, tehnologia elicopterelor a evoluat considerabil. Elicopterele militare utilizate astăzi sunt foarte avansate și mobile, datorită progreselor înregistrate în domeniul armamentului și al contramăsurilor. Folosirea lor pe scară largă în timpul conflictului din Vietnam a lăsat o amprentă profundă, iar elicopterele sunt la fel de eficiente și astăzi. Acestea sunt, de altfel, o componentă majoră a războiului din Ucraina, potrivit Capital.

RC 665, cunoscut în Franța sub numele de „Tigre” și în Germania sub numele de „Tiger”, a fost conceput în 1984 pentru a răspunde cerințelor celor două state privind dezvoltarea unui elicopter multirole avansat, destinat operațiunilor pe câmpul de luptă în condiții specifice Europei.

A început să fie utilizat în 2002 și de atunci a fost folosit în Afganistan, Libia și Mali. Acest elicopter încorporează tehnologie stealth și alte caracteristici avansate pentru a-i spori capacitatea de rezistență.

Elicopterul este disponibil în versiunea de atac și de sprijin (însoțire). Versiunea de atac este echipată cu rachete antitanc Tigre sau HOT-3, precum și cu rachete neghidate. De asemenea, este echipat cu rachete Stinger. Totuși, această versiune nu este echipată cu mitralieră. Versiunea de însoțire a elicopterului este echipată cu un tun de 30 de milimetri și rachete neghidate, precum și cu rachete Mistral. Acest tip de aparat este în prezent în serviciul armatei franceze.

În ultimii 40 de ani, Black Hawk a operat în numeroase zone de conflict, unde a transportat și evacuat trupe, a intervenit în misiuni de salvare ca platformă MEDEVAC, a livrat provizii esențiale, a sprijinit intervenții în caz de dezastre naturale și a fost folosit în misiuni de stingere a incendiilor și patrulare a frontierelor.

Acest aparat este principalul mijloc de transport utilitar și de asalt aerian al armatei americane. Peste 4.000 de elicoptere Black Hawk sunt astăzi în serviciu în întreaga lume.

Black Hawk a devenit cunoscut după incidentul din 1993 de la Mogadishu, din Somalia, când două elicoptere au fost doborâte în timpul unor confruntări intense, episod care dus la răspândirea pe scară largă a expresiei „Black Hawk down” și a inspirat filmul cu același nume regizat de Ridley Scott.

Cu forma sa distinctivă și dimensiunile mari, care îl fac să semene cu un adevărat tanc zburător, Mi-24 este unul dintre cele mai cunoscute elicoptere de asalt din lume. Această aeronavă este dotată cu un compartiment de pilotaj blindat și o turelă de artilerie sub bot. Primele versiuni erau echipate cu un tun de 23 de milimetri cu două țevi.

Mi-24 dispune și de o capacitate de transport, putând lua la bord o echipă completă de opt soldați echipați. Construit în peste 2.300 de exemplare începând cu anii 1970 pentru armata sovietică și aliații săi, elicopterul a ieșit din producție în 1991, dar rămâne în serviciu în cel puțin 50 de țări.

CH-47 Chinook, dezvoltat în timpul războiului din Vietnam, este folosit și astăzi într-o variantă modernizată. Designul cu rotoare în tandem, fără rotor de coadă, permite utilizarea integrală a puterii motoarelor, ceea ce îi oferă capacitatea de a transporta sarcini mari la altitudine, de până la 10.800 de kilograme sau 55 de soldați.

Deși are dimensiuni mari, Chinook poate executa manevre complexe, printre care „Delta Queen”, care presupune așezarea pe apă pentru îmbarcarea unei bărci a forțelor speciale, și „manevra pinacle”, folosită pentru introducerea sau extragerea trupelor din zone greu accesibile. Acest elicopter de transport greu este estimat să rămână în serviciu până în anii 2060, la aproape un secol de la primul său zbor.

Z-10 este un elicopter de atac chinezesc cu o rază de acțiune de 1.120 de kilometri și o greutate de aproximativ 5.100 de kilograme fără încărcătură. Aparatul este dotat cu un tun de 23 de milimetri și patru puncte externe de armament, care pot susține rachete aer-sol, aer-aer sau lansatoare multiple. În funcție de misiune, elicopterul poate transporta până la 16 rachete antitanc și poate fi folosit atât împotriva vehiculelor blindate, cât și a infanteriei.

Z-10 este dotat cu un limitator infraroșu modern, care îi îmbunătățește protecția împotriva rachetelor, și poate opera eficient la altitudine joasă.

Osprey este un elicopter controversat, din cauza costului ridicat și a duratei lungi de producție, iar în ultimii ani, din cauza problemelor de siguranță. Cu toate acestea, aceste probleme reflectă designul revoluționar al aeronavei: este un fel de hibrid avion-elicopter, ceea ce înseamnă că aripa se înclină în sus pentru decolare și aterizare, apoi în jos pentru zborul orizontal, ceea ce transformă Osprey într-un avion cu elice.

Osprey este utilizat de Forțele Aeriene ale SUA, de forțele de autoapărare japoneze, dar și de pușcașii marini americani. Aceștia sunt cunoscuți pentru debarcările pe plajă, însă acest tip de operațiune a devenit dificil, deoarece potențialii adversari dispun de sisteme de apărare de coastă. În acest context, Osprey permite navelor să opereze la sute de kilometri de țărm și să sprijine debarcări dincolo de orizont.

Acest elicopter de atac rusesc are două cabine blindate și se numără printre cele mai bine protejate aparate din această categorie. Mi-28 dispune de un sistem de evacuare de urgență pentru echipaj și este înarmat cu rachete antiblindaj Ataka, rachete neghidate și un tun de 30 de milimetri. Țintirea se realizează printr-un sistem montat pe cască, care urmărește direcția privirii pilotului.

Comparativ cu Mi-24, este mai bine optimizat pentru rolul anti-blindat, chiar dacă nu are capacitate secundară de transport de trupe. Cu toate acestea, Mi-28 dispune de un mic compartiment pentru pasageri și, în caz de urgență, poate transporta trei soldați.

Apache este cel mai răspândit elicopter de atac din Occident, cu peste 2.400 de aparate construite până în 2020 pentru Statele Unite și aliații lor, în special Israel, Regatul Unit, Japonia și Coreea de Sud. Introdus pe câmpul de luptă în 1975, a participat la toate conflictele majore ale SUA și NATO și este înarmat cu rachete Hellfire, rachete Hydra și un tun de 30 de milimetri.

Apache are numeroase caracteristici care protejează viața echipajului și sporesc capacitatea de rezistență a elicopterului. Fuzelajul este conceput pentru a rezista la lovituri de tun de calibru de până la 12,7 milimetri, iar palele rotorului pot rezista la focuri de tun de 23 de milimetri.

Ka-52 Alligator este unul dintre cele mai atipice elicoptere de atac, având un design unic, cu cabine alăturate, scaune ejectabile și fără rotor de coadă. Extrem de manevrabil, aparatul este dotat cu un sistem avansat de gestionare a câmpului de luptă, care îi permite să coordoneze grupuri de elicoptere Mi-24 și Mi-28 și să desemneze ținte.

Pe lângă caracteristicile sale unice, Ka-52 dispune de toată puterea de tragere așteptată de la un elicopter de atac modern, deși tunul său automat este montat într-o poziție fixă, fără flexibilitate.