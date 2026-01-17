International

Tunelul care leagă Europa de Africa, mai aproape de realitate. Studiul de fezabilitate arată că e posibil tehnic

Tunelul care leagă Europa de Africa, mai aproape de realitate. Studiul de fezabilitate arată că e posibil tehnic
Un proiect de infrastructură discutat de mai multe decenii a înregistrat un nou progres, după ce un studiu de fezabilitate realizat de experți internaționali a indicat că forarea unui tunel subacvatic între Europa și Africa este posibilă din punct de vedere tehnic. Tunelul ar urma să lege zona Gibraltarului de nordul Marocului și să creeze o conexiune directă între cele două continente, potrivit Euro Weekly News.

Concluziile studiului de fezabilitate

Potrivit concluziilor prezentate recent, experții germani în construcția de tuneluri de la Herrenknecht au stabilit că proiectul poate fi realizat în condițiile actuale de tehnologie.

Tunelul ar urma să aibă o lungime totală de aproximativ 42 de kilometri, dintre care 27 de kilometri ar fi forați sub apă. Adâncimea maximă estimată este de circa 420 de metri sub nivelul mării.

Discuțiile privind realizarea unei astfel de legături au început în anul 1979, când Spania și Marocul au format un comitet mixt pentru a analiza fezabilitatea unei traversări între cele două țărmuri. Inițiativa a fost reluată în 2021, în contextul unor noi negocieri internaționale privind infrastructura de transport dintre Europa și Africa.

Etapele următoare ale proiectului

Următoarea etapă a proiectului presupune elaborarea unui plan detaliat de către compania spaniolă de consultanță Ineco. Documentația este programată să fie finalizată până în anul 2027, iar autoritățile implicate speră ca aceasta să primească aprobarea guvernamentală în același an.

Costul estimat al tunelului este de aproximativ 8,8–9 miliarde de euro, potrivit informațiilor citate de presa internațională. Proiectul ar reprezenta una dintre cele mai ample lucrări de infrastructură realizate vreodată între două continente.

Dimensiuni și comparații cu alte proiecte similare

Cu o adâncime maximă de 420 de metri, tunelul ar depăși semnificativ alte construcții similare existente. De exemplu, Tunelul Canalului Mânecii se află la aproximativ 74 de metri sub nivelul mării și are o lungime de 48 de kilometri. Alte conexiuni cunoscute includ Podul Øresund, care leagă Danemarca de Suedia pe o distanță de 16 kilometri.

Stramtoarea Gibraltar

Stramtoarea Gibraltar / sursa foto: captură video

Noua legătură ar permite reducerea semnificativă a timpului de călătorie între orașe importante. Conform estimărilor, drumul dintre Madrid și Casablanca ar putea dura aproximativ cinci ore și jumătate cu trenul, față de circa 12 ore în prezent, folosind mașina și feribotul.

Provocările tehnice ale construcției

Zona aleasă pentru construcție, Strâmtoarea Gibraltar, prezintă numeroase dificultăți tehnice. Adâncimea strâmtorii depășește pe alocuri 900 de metri, iar curenții puternici reprezintă un factor important de risc. În plus, fundul mării este format din rocă dură, ceea ce îngreunează procesul de forare.

Strâmtoarea este, de asemenea, una dintre cele mai aglomerate rute maritime din lume, fiind un punct de legătură esențial între Marea Mediterană și Oceanul Atlantic. Proiectul ar trebui realizat astfel încât să nu afecteze traficul comercial existent și să țină cont de activitatea seismică din zonă.

