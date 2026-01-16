Proiect strategic la frontieră spre Ucraina. Drum expres Suceava-Siret, cu rol civil și militar

CNAIR a anunțat lansarea licitației pentru „capătul de nord” al drumului expres Suceava-Siret, care va asigura legătura rutieră rapidă între România și punctul de trecere a frontierei cu Ucraina.

Proiectul prevede construirea a 12,65 km de drum expres nou pe teritoriul României, modernizarea a 1,45 km din DN2 până la frontieră și modernizarea a 15 km din drumul național M19 pe teritoriul Ucrainei. De asemenea, va fi construit un pod de aproape 1 km (967 metri) peste râul Siret.

Proiectul este finanțat prin instrumentul european SAFE (Security Action for Europe), dedicat proiectelor cu rol civil și militar. Extinderea beneficiilor către statul vecin a fost o condiție pentru aprobarea finanțării prin Regulamentul UE 2025/1106.

„Premieră strategică! Lansăm licitația pentru Lotul 3 (Bălcăuți – Siret) al drumului expres Suceava-Siret, care va avea rol dual: civil și militar”, a declarat Cristian Pistol, director general CNAIR.

Noul sector de drum expres va include:

-Două noduri rutiere majore: Siret Sud și Siret Nord;

-Un Centru de Întreținere și Coordonare (CIC);

-Podul peste râul Siret, de 967 metri.

Aceste elemente fac parte dintr-un proiect unic în portofoliul CNAIR, cu componente ce depășesc frontierele României.

După validarea documentației, CNAIR va publica anunțul de participare, care va stabili și data limită pentru depunerea ofertelor. Lucrările vor începe după finalizarea procedurilor de licitație și contractare. „Prin acest nou proiect România își consolidează poziția de hub strategic la frontiera de Est a Uniunii Europene și NATO”, a mai spus Cristian Pistol.

Tot astăzi, premierul Ilie Bolojan a anunțat că finanţarea pentru cele două capete de autostradă din Moldova - Iaşi-Ungheni şi Suceava-Siret a fost aprobată de Comisia Europeană, proiectele fiind considerate esenţiale pentru conectivitatea regiunii şi pentru componenta de apărare. Investiţiile sunt finanţate prin programul european SAFE, un program dedicat apărării, dar care sprijină şi infrastructura cu utilizare duală, civilă şi militar, iar termenul limită de finalizare este anul 2030. Contractele de proiectare şi execuţie urmează să fie semnate în primăvara acestui an, urmând ca lucrările să înceapă din toamnă sau cel târziu în primăvara anului viitor.