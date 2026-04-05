Pasajul Victoriei, Lujerului și Bucur Obor, în șantier pentru consolidare și modernizare. Podul Băneasa, pe lista lucrărilor anunțate

Pasajul Victoriei, unul dintre cele mai tranzitate puncte din Capitală, urmează să fie consolidat și modernizat, au anunțat reprezentanții PMB. Acesta nu a mai fost reabilitat din 2009 și se află într-o stare critică. Conform planului, lucrările vor dura 28 de luni, dintre care patru pentru proiectare și 24 pentru execuția efectivă.

„Pasajul Victoriei intră în consolidare şi modernizare! Este unul dintre cele mai tranzitate puncte din Bucureşti, aşa că este important să-l punem în siguranţă. Nu a mai fost reabilitat din 2009 şi este într-o stare critică! Are degradări avansate la structura de rezistenţă, infiltraţii, fisuri, armături corodate, probleme la calea de rulare a tramvaiului şi deficienţe majore la sistemele de drenaj şi iluminat”, au anunțat reprezentanții Primăriei.

Aceștia au explicat că lucrările vor include refacerea benzilor de circulație, a liniei de tramvai, a trotuarelor și a peroanelor din stații. Vor fi reabilitați pereții și zidurile de sprijin, iar pasajul va fi dotat cu platforme electrice pentru accesul persoanelor cu dizabilități. De asemenea, instalațiile electrice și iluminatul public vor fi modernizate, vor fi montate panouri digitale de semnalizare, iar partea superioară a pasajului va fi amenajată, inclusiv cu spații verzi.

Construit în 1987, pasajul are o lungime de 635 de metri și este traversat de tramvaiele 1 și 10. Primăria Capitalei consideră proiectul unul dintre cele mai ample de refacere a infrastructurii subterane din oraș din ultimii ani.

Totodată, vor fi reabilitate și Pasajele Lujerului, Bucur Obor și Podul Băneasa.

„Pasajele Lujerului şi Bucur Obor şi Podul Băneasa vor fi şi ele reabilitate. Toate cele trei au risc seismic grad V şi au nevoie de lucrări serioase de reabilitare. Au fisuri şi infiltraţii, pereţii şi stâlpii de susţinere sunt degradaţi. Sunt printre cele mai tranzitate pasaje şi poduri din Capitală, aşa că le punem în siguranţă, prin Administraţia Străzilor”, precizează PMB.

Primăria a explicat că intervențiile vor include demolarea și înlocuirea suprastructurilor existente, consolidarea infrastructurii și construirea unor noi structuri rutiere. Vor fi refăcute marcajele și montate indicatoare rutiere noi, iar sistemele de iluminare și de supraveghere a traficului vor fi înlocuite. La Pasajul Bucur Obor va fi instalat un sistem de detecție a incendiilor.

Durata lucrărilor variază în funcție de complexitatea lucrărilor 33 de luni pentru Pasajul Lujerului, 24 de luni pentru Pasajul Bucur Obor și 17 luni pentru Podul Băneasa.