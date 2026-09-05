Inter Milano, campioana Italiei antrenată de Cristian Chivu, a obținut o victorie spectaculoasă în fața lui Napoli, scor 3-2, sâmbătă, la San Siro, în etapa a treia din Serie A. Oaspeții au condus cu 2-0 după golurile marcate de Matteo Politano și Rasmus Højlund, însă Lautaro Martínez și Marcus Thuram au readus echipa milaneză în joc, iar căpitanul Interului a înscris golul victoriei în finalul partidei.

Cele două formații au avut o primă repriză echilibrată, în care ocaziile importante au apărut mai ales spre final.

Napoli a încercat să pună presiune prin fazele ofensive construite de Matteo Politano și Alisson Santos, în timp ce Inter a răspuns prin acțiunile lui Lautaro Martínez și Yann Bisseck. Una dintre cele mai importante faze ale primei reprize s-a petrecut în prelungiri, când Federico Dimarco a trimis mingea în transversală. La pauză, scorul era 0-0.

Napoli a început mai bine partea secundă și a deschis scorul în minutul 50. Matteo Politano a înscris pentru 1-0, iar trei minute mai târziu Rasmus Højlund a majorat avantajul formației pregătite de Massimiliano Allegri.

La 2-0, Napoli părea să aibă controlul partidei, însă Inter a reacționat imediat.

Lautaro Martínez a redus diferența în minutul 56, menținând formația lui Chivu în meci.

Inter a continuat să atace, iar eforturile echipei lui Cristian Chivu au fost răsplătite în minutul 82. Marcus Thuram a înscris cu o lovitură de cap și a restabilit egalitatea, 2-2. Finalul a fost deschis, cu ocazii la ambele porți. Frank Zambo Anguissa a fost aproape să înscrie în minutul 88, însă Inter a dat lovitura decisivă.

În minutul 90+1, Lautaro Martínez a înscris pentru 3-2 și a completat revenirea campioanei Italiei.

Inter Milano a câștigat cu 3-2 și a ajuns la trei victorii în primele trei etape ale sezonului, având nouă puncte în clasamentul din Serie A. Napoli rămâne cu trei puncte după primele trei meciuri, după ce în etapa precedentă fusese învinsă pe teren propriu de Como, scor 1-2.

Inter Milano – Napoli 3-2

Marcatori: Politano 50, Højlund 53 / Lautaro Martínez 56, Thuram 82, Lautaro Martínez 90+1.