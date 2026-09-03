Gran Gala del Calcio AIC, gala organizată tradițional de Asociația Fotbaliștilor Italieni pentru a premia cei mai buni jucători, antrenori și arbitri din ultimul sezon din Serie A, s-a desfășurat miercuri seară. Ediția actuală a adus însă o decizie surprinzătoare în privința trofeului acordat tehnicianului anului.

Aflat la primul său sezon pe banca tehnică a celor de la Inter, românul Cristian Chivu, în vârstă de 45 de ani, a avut o parcurs remarcabil pe plan intern. Fostul internațional a reușit să cucerească atât titlul de campion în Serie A, cât și Cupa Italiei. Cu toate acestea, performanța sa nu a fost suficientă pentru a-și adjudeca distincția de Cel mai bun antrenor al anului.

Câștigătorul trofeului a fost desemnat spaniolul Cesc Fabregas, tehnicianul în vârstă de 39 de ani al celor de la Como. Echipa sa a fost considerată revelația absolută a campionatului italian, după un parcurs peste așteptări, după cum notează gsp.ro.

Sub comanda fostului mijlocaș, Como a încheiat sezonul din Serie A pe poziția a patra, reușind o calificare istorică în grupele Ligii Campionilor. De asemenea, formația sa a ajuns până în semifinalele Cupei Italiei, fiind oprită din drumul spre finală chiar de Inter Milan.

La primirea premiului, tehnicianul echipei Como a vorbit despre parcursul trupei sale și despre presiunea care vine odată cu performanța.

„Suntem Como, un club mic, și luăm lucrurile încet. Trebuie să luăm lucrurile pas cu pas. În fiecare an presiunea crește și este o plăcere. Acceptăm presiunea în mod natural. Sunt încântat de acest premiu; este o onoare să fiu aici. Am scris istorie cu un lot foarte tânăr, acum vrem să încercăm să creștem și mai mult”, a afirmat Cesc Fabregas, antrenorul lui Como.