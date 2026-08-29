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Cezar Crețu a cucerit trofeul la Augsburg. Românul, victorie categorică în finala turneului Challenger

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Cezar Crețu a cucerit trofeul la Augsburg. Românul, victorie categorică în finala turneului Challenger
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Tenismenul român Cezar Crețu a câștigat, sâmbătă, turneul Challenger de la Augsburg, Germania, după o finală în care nu i-a lăsat nicio șansă adversarului său, a anunțat Victor Hănescu.

Cezar Crețu, locul 289 ATP

Clasat pe locul 289 în ierarhia ATP și cap de serie numărul 5 la competiția germană, Crețu s-a impus în ultimul act în fața argentinianului Facundo Mena, ocupantul poziției 345 mondiale. Românul a avut nevoie de numai 58 de minute pentru a încheia partida cu scorul de 6-2, 6-0.

Succesul de la Augsburg îi aduce lui Cezar Crețu un premiu de 8.550 de euro, dar și 50 de puncte în clasamentul ATP. Grație rezultatului obținut în Germania, tenismenul român urmează să urce semnificativ în ierarhia mondială, în apropierea locului 230.

În vârstă de 25 de ani, Crețu lucrează în prezent cu fostul jucător român Victor Hănescu și cu antrenorul Dave De Haan. Performanța de la Augsburg reprezintă un rezultat important și pentru academia lui Hănescu, care l-a susținut pe Crețu încă din perioada de formare.

Hănescu, fericit pentru victoria lui Cezar Crețu

Victor Hănescu a reacționat după câștigarea trofeului și a evidențiat parcursul jucătorului român, precum și munca întregii echipe care îl înconjoară.

„Un moment special pentru mine și pentru toată echipa Victor Hănescu Academy.

Cezar este un jucător în care am crezut, pe care l-am crescut și susținut ani de zile în cadrul academiei, inclusiv prin programul nostru de burse. Astăzi, munca lui extraordinară îl duce la un titlu Challenger și în jurul locului 230 ATP.

Pentru mine, acest rezultat confirmă ceea ce ne-am propus de la început: să construim un sistem profesionist care poate forma și susține jucători români capabili să performeze la nivel internațional.

În spatele unui astfel de rezultat este însă întotdeauna o echipă. Mulțumiri tuturor celor care lucrează zi de zi alături de Cezar și contribuie la progresul lui, inclusiv lui Dave de Haan, pentru partea de pregătire mentală și pentru munca făcută împreună.

Nu vrem doar să avem o academie de tenis. Vrem să construim un sistem care produce performanță și care contribuie real la viitorul tenisului românesc.

Felicitări, Cezar! Meritul este al tău, iar noi suntem mândri că facem parte din drumul tău”, a transmis Victor Hănescu pe Facebook.

Pentru Crețu, titlul de la Augsburg reprezintă un pas important în încercarea de a se apropia de elita tenisului mondial.

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