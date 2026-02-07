Cei doi răniți în explozia din Chitila sunt în stare stabilă. Primarul orașului, declarație pentru EVZ

Două persoane , soț și soție, au fost rănite în explozia provocată de o butelie într-un bloc de garsoniere din Chitila. Ambii se află la spital. Două blocuri au fost afectate, deoarece explozia a fost foarte puternică, iar 40 de locatari au fost evacuați noaptea, la 4.00 dimineața. Ce au făcut autoritățile după dezastru, am aflat atât de la locatari, cât și de la primarul Emilian Oprea.

Mobilizarea autorităților centrale și locale a fost promptă. Au fost prezente la fața locului echipaje de pompieri, salvări, un șef de la ISU, primarul, poliția locală, poliția națională.

Primarul orașului Chitila, Emilian Oprea a fost la fața locului la scurt timp după ce echipele de intervenție au eliberat zona. A solicitat mașini de la Romprest pentru curățarea zonei dintre cele două blocuri, de resturile de rame de la ferestre și cioburile sparte ale geamurilor.

Într-o declarație pentru Evenimentul zilei, edilul ne-a dat câteva informații atât despre ce s-a petrecut la ora 4 dimineața, dar mai ales despre ce a urmat și cum vor fi ajutați locatarii afectați de explozie.

„Explozia s-a produs de la o butelie dintr-o garsonieră. Se aflau patru butelii în locuință, dar nu a explodat decât una, iar două persoane au suferit vătămări. Din informațiile primate, persoanele respective sunt în spital, în stare stabilă. Nu a fost vorba de foc după explozie. Pompierii au fost foarte rapizi, iar prezența lor a mai risipit panica locatarilor. Nu-i ușor să te trezești din somn cu o bubuitură puternică!”, ne-a spus primarul Emilian Oprea.

La ora 6.00, autoritățile făceau evaluarea pagubelor și trasau planul pentru alte măsuri.

Conform spuselor primarului, suflul exploziei a produs pagube pe tot palierul de la etajul 3 al blocului de garsoniere: ușile de la intrare în locuințe, s-au spart geamurile și la celelalte garsoniere, dar și din blocul de vizavi. Ramele de la mai multe ferestre au zburat și s-au înfipt în pereții acestui bloc.

Primarul a sunat prefectul de Ilfov pentru a urgenta sosirea reprezentanților Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) care să verifice dacă blocul poate fi locuit.

„La ora 7:30, ISC a constatat și comunicat că blocul poate fi locuit. Au verificat fiecare apartament, apoi cetățenii au intrat în case după ce s-au semnat Procese-Verbale, conform legii. Acum, în continuare se asigură evacuarea materialelor distruse, de către operatorul Romprest și de personalul primariei, de asemenea continua verificările și evaluările”, ne-a mai spus primarul orațului Chitila.

Pentru locatarii care nu pot locui în garsonierele afectate, primăria Chitila a pregătit și a pus la dispoziție o sală de sport. Totodată, primarul a trimis angajați ca să cumpere uși pentru locuințele avariate și vor ajuta la montarea lor.