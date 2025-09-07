International Reform UK ar putea da primul premier din ultimii 30 de ani cu un program de guvernare







Farage va fi primul prim-ministru din ultimii 30 de ani cu un plan de guvernare, scrie Sherelle Jacobs în The Telegraph. Mai mult, spune autoarea, Reform UK ar putea avea cea mai coerentă viziune politică de la Blair încoace, și cea mai radicală de la Margaret Thatcher.

Conferința Reform UK de la Birmingham a avut un singur scop - să consolideze poziția sa ca guvern în așteptare. În culise, Nigel Farage și restul conducerii Reform UK au fost ocupați cu jocuri de noroc pentru strategia partidului pentru putere și s-au angajat într-o planificare avansată și detaliată pentru ziua de după ceea ce îndrăznesc acum să viseze că va fi un triumf la alegeri generale.

Oponenții Reform UK sunt dornici să prezinte partidul ca pe o mișcare populistă, care ar putea reuși să profite de nemulțumirea „Zidului Roșu” pentru a câștiga următoarele alegeri, dar ar imploda rapid atunci când s-ar confrunta cu realitățile dure ale guvernării.

Cu toate acestea, partidul dezvoltă acum o strategie pentru a promova o agendă radicală printr-o „masă” care va fi în cel mai bun caz inertă și în cel mai rău caz ostilă. Îndrăzneață, neortodoxă, riscantă pe alocuri, cu ecouri puternice de trumpism, ceea ce începe să prindă contur ar putea fi cea mai coerentă viziune politică de la Noul Laburism încoace - și cea mai radicală de la Thatcher încoace.

Dacă Noul Laburism ar putea fi rezumat în cuvântul „modernizare”, pentru Zia Yusuf, șeful eficienței guvernamentale din Partidul Reform UK, misiunea partidului poate fi, de asemenea, surprinsă într-o singură idee: „patriotism”.

În timp ce Reform UK ar putea începe să emane un optimism amintind de blairismul timpuriu, profunzimea radicalismului lui Nigel Farage are mai multe în comun cu thatcherismul. Acesta din urmă a căutat să demonteze consensul butskellist postbelic care îmbrățișa intervenția statului și asistența socială și să îl înlocuiască cu unul care susținea principiile pieței libere.

Reform UK tinde spre ceva la fel de revoluționar. Cândva, scopul suprem al lui Farage era să distrugă Partidul Conservator. Această ambiție s-a amplificat într-o dorință de a zdrobi consensul liberal-cosmopolit de la guvernare, cu accentul pus pe frontiere deschise, tehnocrație și multilateralism.

Ideea este de a construi în locul său un naționalism progresist care urmărește să promoveze Marea Britanie punând pe primul loc suveranitatea, integritatea culturală și prioritățile interne.

Cea mai mare critică cu care se confruntă Reform UK este că, deși poate avea ambiții mărețe, planurile sale sunt lipsite de detalii. Cu toate acestea, acum dedică o energie intelectuală considerabilă planificării pentru guvernare. Reform UK elaborează o strategie pentru a promova o agendă radicală, în fața rezistenței acerbe atât din partea Whitehall, cât și a instanțelor judecătorești.

Primul aspect al planului este numirea în Cabinet a unor talente de nivel „galactic”. Pentru a asigura acest lucru, Reform ia în considerare mișcarea neortodoxă de a se asigura că majoritatea miniștrilor săi vor fi din Camera Lorzilor, mai degrabă decât aleși dintre sutele de noi parlamentari pe care se așteaptă să-i vadă selectați în Camera Comunelor.

Aceștia susțin că nu are sens să numească în funcția de secretar al Sănătății pe cineva care trebuie să-și împartă timpul între confruntarea cu NHS și, să zicem, efectuarea de intervenții în circumscripții cu privire la nivelurile de clor de la piscina locală. Conducerea Reform UK suspectează că unul dintre motivele pentru care atât de mulți miniștri ajung să se prosterneze în fața mandarinilor de la Whitehall, permițându-le să le conducă departamentele, este că nu au o înțelegere detaliată a sarcinilor lor.

Pentru a rezolva această problemă, partidul își propune să numească experți în domeniu ca miniștri.

Nu trebuie subestimată îndrăzneala acestui plan, care amintește de un guvern executiv în stil american și de o separare implicită a puterilor în fața legislativului, dar prezintă un element puternic de risc. Un cabinet nu și-a mai ales majoritatea membrilor din Camera Lorzilor din secolul al XIX-lea. Planul Reform nu numai că ar sfida două sute de ani de convenții, dar ar submina și capacitatea Camerei Comunelor de a controla guvernul.

O interpretare convențională este că acest lucru ar duce la o criză constituțională și democratică. Însă autoritatea de care se bucură Farage în cadrul partidului său și sentimentul de urgență națională iminentă care începe să cuprindă țara ar putea permite Reform să scape criticilor.

A doua parte a strategiei lui Farage va fi recrutarea unor transfugi de profil înalt din alte partide. Vestea de aseară că Nadine Dorries se alătură Reform UK nu va fi cu siguranță ultimul caz de acest gen.

Al treilea element al strategiei Reform este de a stabili planuri operaționale detaliate pentru angajamentele sale din manifest. Aceasta include rezolvarea provocărilor care ar putea zădărnici politica sa emblematică privind deportările în masă.

Personalități de rang înalt se străduiesc să găsească soluții credibile la întrebări spinoase - până la crearea unei capacități de detenție suficiente pentru se a asigura că zborurile de deportare ar putea decola în mod fezabil.

Pe fondul eșecului Partidului Laburist de a crește economia și de a reduce bugetul statului, partidul ar putea fi nevoit să își îndrepte atenția către formularea unui plan de salvare fiscală.

Liderii săi cred că o prăbușire a pieței ar putea precipita alegeri anticipate. Proiectul lor în curs de desfășurare de a identifica domeniile de risipă a statului care ar trebui reduse a căpătat astfel o nouă urgență.

A patra parte a planului de război al Reform urmează să fie lansată în prima zi, înarmată cu mii de pagini de proiecte legislative, cu o agendă care, în esență, pretinde să consolideze statul de drept. Acest lucru este chiar din manualul Trump 2.0.

Speranța este că acest lucru poate oferi partidului genul de impuls de deschidere pe care Keir Starmer nu a reușit să-l evoce. Dacă va fi capabil să-și prezinte planurile ca pe un fapt împlinit, atunci acest lucru va ajuta la schimbarea rolului funcției publice de la consiliere privind politicile la simpla implementare a acestora. Capacitatea „Blob” de a sufoca politicile guvernamentale într-o grămadă de studii de fezabilitate ar fi slăbită.

Așa cum a demonstrat primul mandat dificil al lui Donald Trump, triumful unei mișcări populiste depinde de o „cursă contra cronometru” pentru a stabili legea la preluarea puterii.

După cum mi-a spus recent Chad Wolf, fostul secretar interimar al lui Trump pentru securitate internă, viscolul de ordine executive pe care Trump le-a adoptat imediat după a doua sa alegere a fost crucial. Singurul lucru pe care administrația îl face diferit de data aceasta este fundamentarea aproape fiecărei acțiuni politice în lege, pentru a face față contestațiilor în instanță.

Al cincilea element al planului Reform UK este de a concepe tacticile pentru a face față inevitabilelor contramăsuri din partea Whitehall și a sistemului judiciar. Partidul ține aceste detalii secrete.

Marea întrebare este dacă Reform UK poate realiza revoluția la care visează. Deși acest lucru rămâne neclar, ar fi cu siguranță o greșeală din partea criticilor partidului să-l considere o gașcă lipsită de seriozitate de agitatori.

Reform UK ar putea ajunge să fie văzut ca „singurul adult din încăpere”. Asta ar fi ceva extraordinar.