International Trump spune că nu știe nimic despre așa-zisa operațiune SEAL eșuată din Coreea de Nord







Președintele american Donald Trump spune că nu știe nimic despre presupusa misiune violentă eșuată a SEAL Team 6 în Coreea de Nord. Trump a răspuns astfel unei întrebări puse de un jurnalist la o întâlnire cu reporterii din Biroul Oval, potrivit ABC News.

Președintele SUA a declarat vineri că nu știe nimic despre ceea ce The New York Times a relatat ca fiind o misiune clasificată SEAL Team 6 din 2019, presupus a fi fost defăsurată în Coreea de Nord, în care civili nord-coreeni neînarmați ar fi fost uciși în timpul unei operațiuni eșuate.

Într-o declarație adresată vineri reporterilor, Biroul Oval, Trump a fost întrebat de un reporter: „Puteți confirma că s-a întâmplat?”

„Nu știu nimic despre asta. Aud acum pentru prima dată”, a răspuns Donald Trump.

Relatarea, citând „douăzeci de persoane, inclusiv oficiali guvernamentali civili, membri ai primei administrații Trump și personal militar fost și actual și care au cunoștințe despre misiune”, dar care au vorbit sub anonimat pentru ziarul amintit, susține că Trump ar fi aprobat misiunea.

Comandourile SEAL Team 6, susține The New York Times, ar fi urmat să planteze un dispozitiv care „ar permite Statelor Unite să intercepteze comunicațiile liderului Coreei de Nord, Kim Jong-un, în mijlocul discuțiilor nucleare la nivel înalt cu președintele Trump”.

Membrii echipei americane s-ar fi temut că au fost văzuți de o ambarcațiune nord-coreeană care se apropia de zonă, mai spune ziarul. Care adaugă că membrii SEAL ar fi deschis focul, ucigându-i toți cei aflați la bordul ambarcațiunii.

La inspecție s-ar fi descoperit că niciuna dintre persoanele din barcă nu era înarmată, iar dovezile ar fi sugerat că echipajul, despre care persoanele anonime citate de NYT susțin că număra două sau trei persoane, ar fi fost civili care se scufundau în căutare de crustacee.

Potrivit acuzațiilor NYT, membrii SEAL ar fi reușit să se întoarcă la submarinul nuclear din apropiere și ar fi fugit de coasta nord-coreeană nedetectați.

Pentagonul și Comandamentul Operațiunilor Speciale ale SUA au refuzat să comenteze pentru ABC News despre articolul din The New York Times.