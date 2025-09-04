International

Coreea de Nord face experimente medicale pe oameni cu dizabilități, acuză ONU

Coreea de Nord face experimente medicale pe oameni cu dizabilități, acuză ONUSursă foto: Pixabay.com
ONU denunţă experimente medicale pe persoanele cu dizabilităţi din Coreea de Nord, cum ar fi sterilizări forțate, avorturi impuse și chiar infanticid, potrivit unui raport prezentat de Comitetul ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.

Acuzațiile Comitetului ONU asupra persoanelor cu dizabilități din Coreea de Nord

Raportul Comitetului ONU, publicat miercuri, atrage atenția asupra unor informații „credibile” ce sugerează existența unor experimente medicale pe persoane cu dizabilități psihosociale și intelectuale.

Conform documentului, femeile însărcinate cu dizabilități ar fi obligate să treacă prin avorturi forțate sau sterilizări, fără a avea vreun cuvânt de spus. Mai mult, raportul indică faptul că nou-născuți cu dizabilități ar fi uciși direct în instituții medicale, ceea ce constituie o încălcare gravă a dreptului fundamental la viață.

Dezvăluiri despre abuzurile din Coreea de Nord făcute de cetățenii care au fugit din țară

În raport sunt menționate și mărturii ale unor persoane care au reușit să fugă din Coreea de Nord. Un fost membru al Forțelor Speciale, Im Cheon-yong, a povestit că a asistat la scene în care copii cu dizabilități erau folosiți ca „animale de laborator” într-un lagăr. Acesta a susținut că părinții erau constrânși să își vândă copiii pentru experimente, sub amenințarea închisorii.

Steagul Coreei de Nord

Coreea de nord. Sursa foto: Pixabay

De asemenea, organizații și surse independente au confirmat existența unor practici de discriminare și marginalizare profundă. În societatea nord-coreeană, persoanele cu dizabilități sunt adesea stigmatizate, iar familiile sunt presate să îi ascundă.

In timpul prezentării raportului, membra Comitetului ONU Mara Gabrilli a subliniat caracterul profund îngrijorător al situației. Ea a afirmat că victimele sunt tratate ca „obiecte de experimentare”, fiind private de drepturi esențiale precum integritatea fizică și autonomia.

ONU cere stoparea abuzurilor și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități

Comitetul ONU își exprimă „profunda îngrijorare” față de acuzațiile de experimente medicale în Coreea de Nord și față de tratamentele degradante aplicate persoanelor cu dizabilități aflate în detenție. Deși Constituția nord-coreeană nu interzice explicit discriminarea pe bază de dizabilitate, regimul de la Phenian adoptă o abordare dublă: veteranii de război cu dizabilități primesc tratamente speciale, în timp ce restul persoanelor cu dizabilități sunt private de servicii.

Datele ONU arată că aproximativ 5,5% din populația Coreei de Nord, adică 1,41 milioane de persoane, trăiesc cu o formă de dizabilitate.

 

 

