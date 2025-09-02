International Mii de soldați din Coreea de Nord, morți pe frontul din Ucraina







Aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni au murit în Războiul din Ucraina, potrivit unei estimări prezentate marți de Serviciul de Informații Naționale al Coreei de Sud și făcute publice de deputatul Lee Seong-kweun, potrivit hindustimes.com.

Conform raportului citat, Serviciul de Informații Naționale al Coreei de Sud (NIS) a revizuit numărul victimelor din rândul trupelor nord-coreene implicate pe frontul din Ucraina. Dacă în aprilie estimarea oficială se ridica la aproximativ 600 de morți, ultimele date indică acum 2.000 de decese.

Deputatul Lee Seong-kweun, care a prezentat aceste informații după o reuniune cu NIS, a declarat că Phenianul a trimis deja, începând din 2024, peste 10.000 de militari în Rusia. Contingentul a fost însoțit de armament greu, inclusiv obuze de artilerie, sisteme de rachete și lansatoare cu rază lungă de acțiune.

Există planuri pentru trimiterea unui nou contingent de 6.000 de militari nord-coreeni, dintre care aproximativ 1.000 de genişti au ajuns deja în Rusia. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, confirmase anterior că Phenianul intenționează să trimită constructori și genişti în regiunea Kursk.

În aprilie, Coreea de Nord a recunoscut oficial, pentru prima dată, că și-a desfășurat trupele pe frontul ucrainean și a admis că un număr dintre acești soldați au fost uciși în luptă. Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a vizitat memoriale, a acordat distincții și s-a întâlnit cu familiile militarilor căzuți.

Într-una dintre secvențele difuzate, acesta apare îmbrățișând un soldat întors din Ucraina, iar în altele este surprins depunând flori și medalii la portretele celor morți.

Coreea de Nord a lăudat la televiziunea de stat tacticile de sacrificiu extrem folosite de soldații săi pe frontul din Ucraina, cu doar câteva zile înainte ca liderul Kim Jong Un să plece la Beijing pentru a participa la o paradă militară unde urmează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin. Moscova analizează totodată posibilitatea unui summit bilateral.

Un material difuzat duminică de postul KCTV a prezentat exemple de combatanți nord-coreeni care au recurs la atacuri sinucigașe împotriva trupelor ucrainene, inclusiv detonarea explozibililor proprii pentru a evita capturarea sau pentru a-și proteja camarazii.