Politica Raluca Turcan lansează trei proiecte pentru incluziune și servicii sociale destinate familiilor și persoanelor cu dizabilități







Deputatul PNL Raluca Turcan a prezentat la Sibiu trei proiecte legislative menite să sprijine familiile și persoanele cu dizabilități. Propunerile vizează sesiuni de consiliere psihologică pentru părinți, stimularea pensiilor private și adaptarea serviciilor sociale.

Raluca Turcan a explicat că primul proiect legislativ propune sesiuni gratuite de consiliere psihologică pentru părinții copiilor cu dizabilități.

„Familiile care cresc copii cu dizabilități duc o luptă zilnică – nu doar pentru sănătatea copiilor lor, ci și pentru propria echilibrare emoțională”, a subliniat Turcan.

Conform datelor oficiale reamintite de deputata PNL, peste 87.000 de copii cu dizabilități sunt înregistrați în România, dintre care mai mult de 54.000 au grad de handicap grav. Raluca Turcan a subliniat că, în spatele acestor cifre, se află părinți care se confruntă cu anxietate, epuizare și depresie.

Proiectul prevede ca sesiunile de sprijin psihologic să fie decontate integral de CNAS și să se desfășoare în ambulatorii, cabinete de psihologie clinică și centre comunitare.

Al doilea proiect vizează stimularea Pilonului II de pensii prin contribuții suplimentare ale angajatorilor. Sistemul actual a stagnat în ultimii ani, iar pensiile private nu au atins nivelul planificat.

Conform propunerii inițiate de Raluca Turcan, angajatorii vor putea contribui suplimentar la conturile individuale ale angajaților, cu maximum 150 de euro pe lună pentru fiecare. Sumele vor fi deductibile fiscal, ceea ce înseamnă atât un avantaj pentru angajatori, cât și o creștere a siguranței pensiilor private pentru angajați.

Al treilea proiect legislativ al Ralucăi Turcan vizează adaptarea serviciilor sociale pentru aproape 943.000 de persoane cu dizabilități care trăiesc în comunitate. Inițiativa prevede ca furnizorii de servicii să pună la dispoziție materiale în Braille, interpretare în limbaj mimico-gestual, tehnologii alternative de comunicare și semnalizare adaptată. Proiectul include instruirea personalului specializat pentru a răspunde nevoilor variate ale beneficiarilor.