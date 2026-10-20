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Pană de curent majoră la infrastructura Google din Londra. Serviciile Cloud și aplicațiile bancare, afectate în Europa

Pană de curent majoră la infrastructura Google din Londra. Serviciile Cloud și aplicațiile bancare, afectate în EuropaGoogle Finance / sursa foto: https://blog.google/
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Din cuprinsul articolului

Grupul informatic american Google a atribuit o pană de curent, care a afectat infrastructura sa din zona metropolitană a Londrei, drept cauză principală pentru întreruperea temporară a unor servicii cloud pe teritoriul Europei, transmite agenția AFP.

Pană de curent majoră la infrastructura Google din Londra. Serviciile Cloud și aplicațiile bancare, afectate în Europa

Ieșirea din funcțiune a infrastructurii a fost explicată de reprezentanții companiei prin apariția unor defecțiuni de alimentare la nivel local.

"Din cauza unui eveniment electric, am înregistrat o pană în regiunea europe-west2-b", a explicat gigantul tehnologic american.

Google a precizat ulterior că o parte dintre serviciile afectate au fost deja remediate, fiind estimată o revenire la parametrii normali de funcționare începând cu ora 13:00 GMT.

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Rapoartele inițiale ale grupului au indicat faptul că incidentul a debutat marți dimineață, la ora 6:08 GMT. În urma acestui eveniment, mai multe componente din suita Google Cloud au înregistrat "o rată ridicată de eroare şi întreruperi intermitente ale reţelei în regiunea europe-west2". Zona tehnică menționată corespunde rețelei de servere alocate regiunii Londra.

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Curent electric. Sursa foto: AI

Impact direct asupra serviciilor bancare și aplicațiilor fintech

Consecințele penei de curent s-au răsfrânt direct asupra funcționării altor platforme digitale majore. Perturbări semnificative în utilizarea aplicațiilor bancare și a serviciilor de plată online au fost semnalate marți de numeroase companii britanice, printre care se numără Revolut și Lloyds.

În cazul Revolut, panoul de monitorizare a stării sistemului a indicat nefuncționarea sau funcționarea parțială a majorității serviciilor oferite clienților, fiind afectate plățile cu cardul și operațiunile de retragere de la bancomate.

Banii sunt în siguranță

"În prezent ne confruntăm cu o perturbare care afectează mai multe servicii. Confirmăm că toţi banii clienţilor noştri şi toate datele lor sunt în siguranţă. Lucrăm la rezolvarea problemei de când am identificat-o, în această dimineaţă, şi prezentăm scuze tuturor celor afectaţi şi pentru orice neplăcere cauzată", se arată într-un comunicat al companiei postat pe platforma X.

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