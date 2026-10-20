Grupul informatic american Google a atribuit o pană de curent, care a afectat infrastructura sa din zona metropolitană a Londrei, drept cauză principală pentru întreruperea temporară a unor servicii cloud pe teritoriul Europei, transmite agenția AFP.

Ieșirea din funcțiune a infrastructurii a fost explicată de reprezentanții companiei prin apariția unor defecțiuni de alimentare la nivel local.

"Din cauza unui eveniment electric, am înregistrat o pană în regiunea europe-west2-b", a explicat gigantul tehnologic american.

Google a precizat ulterior că o parte dintre serviciile afectate au fost deja remediate, fiind estimată o revenire la parametrii normali de funcționare începând cu ora 13:00 GMT.

Rapoartele inițiale ale grupului au indicat faptul că incidentul a debutat marți dimineață, la ora 6:08 GMT. În urma acestui eveniment, mai multe componente din suita Google Cloud au înregistrat "o rată ridicată de eroare şi întreruperi intermitente ale reţelei în regiunea europe-west2". Zona tehnică menționată corespunde rețelei de servere alocate regiunii Londra.

Consecințele penei de curent s-au răsfrânt direct asupra funcționării altor platforme digitale majore. Perturbări semnificative în utilizarea aplicațiilor bancare și a serviciilor de plată online au fost semnalate marți de numeroase companii britanice, printre care se numără Revolut și Lloyds.

În cazul Revolut, panoul de monitorizare a stării sistemului a indicat nefuncționarea sau funcționarea parțială a majorității serviciilor oferite clienților, fiind afectate plățile cu cardul și operațiunile de retragere de la bancomate.

"În prezent ne confruntăm cu o perturbare care afectează mai multe servicii. Confirmăm că toţi banii clienţilor noştri şi toate datele lor sunt în siguranţă. Lucrăm la rezolvarea problemei de când am identificat-o, în această dimineaţă, şi prezentăm scuze tuturor celor afectaţi şi pentru orice neplăcere cauzată", se arată într-un comunicat al companiei postat pe platforma X.